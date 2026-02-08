改車族注意！台中強力查緝噪音車 去年157場聯合稽查抓499車送驗

不少愛車人士喜歡改裝車輛，但卻忽略行駛時製造的惱人噪音，引發市民反感，台中市警局交通大隊去年與環保局、監理所等單位，逾百場聯合稽查，當場告發破百輛的違規噪音車，裁罰金額達86萬元，另外通報499輛疑似違規車送驗、告發1658件機車改排氣管，交大提醒，農曆新年將至，執法無假期，提醒用路人守法。

台中市警局交通大在去年與市府環保局、台中區監理所等單位，執行執行「環、警、監聯合稽查」157場次，攔檢499輛疑似改裝噪音車，經環保局當場裁罰135輛，裁罰金額達86萬4千元。

另外，依照道交條例規定，改裝排氣管不依規定申報登記，可處汽車所有人900元至1800元罰鍰。

去年取締一共非法改裝機車排氣管1658件，噪音檢驗不符合標準者，由環保局依噪音管制法第26條規定，處車輛所有人或使用人1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；警方蒐證通報6萬5535件噪音車輛移送環保局審查，呼籲違規民眾切勿心存僥倖。

台中市交大表示，「炸街車」噪音對市民生活造成困擾也危及交通安全，市警局結合環保及監理單位共同執法，針對噪音車或改裝車經常出入、常見聚集行駛路段及時段，循「環、警、監聯合稽查」合作機制，藉由專業分工強力掃蕩並當場開罰，強力嚇阻改裝車輛競速危駕，還給居民安寧生活空間。