快訊

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

「世紀血案」製作公司被起底！曾推「幻術」談319槍擊：未訪談當事人

北捷中山站夜驚魂！男藏2把水果刀引恐慌 遭大批警力包圍管束畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義24歲男酒駕又疑毒駕釀1死1傷 檢方聲押深夜獲准

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉昨天凌晨發生一起死亡車禍。24歲黃姓男子酒後駕駛小客車，在台18線公路追撞前方機車，導致1人死亡，隨後又引發另一部機車追撞受傷，黃姓男子肇事後未停留現場救護隨即逃逸，警循線追緝到案。嘉檢偵訊後，認為黃男涉嫌酒駕、毒駕致死及肇事逃逸且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。檢察署表示，將秉持嚴正執法態度，並同步啟動犯罪被害人保護機制，提供家屬心理支持。

2月7日凌晨4時47分，黃男駕駛小客車行經中埔鄉和美村台18線路段，追撞前方機車騎士78歲吳姓老翁，造成老翁不幸死亡。黃男肇事後並未報警或下車救護，反而加速逃離現場，隨後又發生追撞另名機車騎士68歲何男事故受傷。

檢方接獲通報後，立即前往相驗並指揮警方採證、調閱監視器。警方循線查扣肇事車輛並拘提黃男到案，實施酒測後確認其涉有酒後駕車犯嫌。經警方唾液快篩，確呈第二級毒品陽性反應，懷疑可能施用毒品及毒駕情形；嘉檢表示，此部分，尚待尿液鑑定報告，始能確認。基於罪證有疑利於被告原則，承辦檢察官暫時未將被告的犯行，列入此部分。事後，如證據充足，將一併偵辦。

昨天傍晚黃男被移送地檢署，經檢察官林津鋒偵訊，認定黃男涉犯刑法第185條之3第2項酒駕致人於死，以及第185條之4第1項後段肇事致人於死而逃逸等罪嫌。

考量黃男所犯為最輕本刑3年以上有期徒刑之重罪，且須承擔民事賠償責任，加上其肇事後逃逸之行為，足認有逃亡之可能，為確保後續偵查、審判及執行程序，於同日晚上7時向嘉義地方法院聲請羈押，法院於晚上10時裁定獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方循線查緝黃男到案，其白色小客車有明顯撞擊痕跡。記者李宗祐／翻攝
警方循線查緝黃男到案，其白色小客車有明顯撞擊痕跡。記者李宗祐／翻攝
警方循線查緝黃男到案，將他移送嘉義地檢署。記者李宗祐／翻攝
警方循線查緝黃男到案，將他移送嘉義地檢署。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣中埔鄉昨天凌晨發生一起死亡車禍。24歲黃男疑酒駕、毒駕，追撞前方機車，導致1人死亡，隨後又引發另一部機車追撞受傷，車禍現場一片狼藉。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣中埔鄉昨天凌晨發生一起死亡車禍。24歲黃男疑酒駕、毒駕，追撞前方機車，導致1人死亡，隨後又引發另一部機車追撞受傷，車禍現場一片狼藉。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣中埔鄉昨天凌晨發生一起死亡車禍。24歲黃男疑酒駕、毒駕，追撞前方機車，導致1人死亡，隨後又引發另一部機車追撞受傷，車禍現場一片狼藉。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣中埔鄉昨天凌晨發生一起死亡車禍。24歲黃男疑酒駕、毒駕，追撞前方機車，導致1人死亡，隨後又引發另一部機車追撞受傷，車禍現場一片狼藉。記者李宗祐／翻攝

死亡 毒品 嘉義
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝 搜出喪屍煙彈還毒駕

嘉義男清晨撞死人肇事逃逸 被逮酒測值高達0.27毫克

北市男分心自撞分隔島 「翻滾快一圈」橫躺大馬路…警排除酒駕、毒駕

土城清水所長劉宗鑫遭吸毒女開車拖行撞死 國民法官昨起連審4天

相關新聞

少年無照騎車連累老爸 7.2萬飛了

交通新制上路，無照駕駛自一月卅一日起大幅提高罰鍰，同時加重車主連帶責任。桃園截至昨天已取締二百五十八件，其中不乏少年為了...

廣角鏡／偷獵穿山甲 判刑6月

基隆鄭姓男子去年六月摸黑闖基隆新山水庫管制區，獵捕一隻二級保育類穿山甲放入機車置物箱帶離，保全發現後報警，一審依野生動物...

改車族注意！台中強力查緝噪音車 去年157場聯合稽查抓499車送驗

不少愛車人士喜歡改裝車輛，但卻忽略行駛時製造的惱人噪音，引發市民反感，台中市警局交通大隊去年與環保局、監理所等單位，逾百...

嘉義24歲男酒駕又疑毒駕釀1死1傷 檢方聲押深夜獲准

嘉義縣中埔鄉昨天凌晨發生一起死亡車禍。24歲黃姓男子酒後駕駛小客車，在台18線公路追撞前方機車，導致1人死亡，隨後又引發...

新竹火車站清潔工撿到錢包偷走金融卡 狡辯「要給警察」代價罰1萬

新竹徐女在新竹火車站擔任清潔人員期間，拾獲旅客遺落錢包後，未依規定通報，反而將內含金融卡取出私藏，錢包則棄置地下道。新竹...

無照駕駛加重罰鍰 桃交大：噪音車罰鍰上限提高至3.6萬元

桃園市警局交通大隊今表示，法規修訂後，今年起不只無照駕駛加重罰鍰，噪音車擾寧處罰新制也上路。按噪音管制法，噪音檢測超標罰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。