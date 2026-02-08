嘉義24歲男酒駕又疑毒駕釀1死1傷 檢方聲押深夜獲准

嘉義縣中埔鄉昨天凌晨發生一起死亡車禍。24歲黃姓男子酒後駕駛小客車，在台18線公路追撞前方機車，導致1人死亡，隨後又引發另一部機車追撞受傷，黃姓男子肇事後未停留現場救護隨即逃逸，警循線追緝到案。嘉檢偵訊後，認為黃男涉嫌酒駕、毒駕致死及肇事逃逸且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。檢察署表示，將秉持嚴正執法態度，並同步啟動犯罪被害人保護機制，提供家屬心理支持。

2月7日凌晨4時47分，黃男駕駛小客車行經中埔鄉和美村台18線路段，追撞前方機車騎士78歲吳姓老翁，造成老翁不幸死亡。黃男肇事後並未報警或下車救護，反而加速逃離現場，隨後又發生追撞另名機車騎士68歲何男事故受傷。

檢方接獲通報後，立即前往相驗並指揮警方採證、調閱監視器。警方循線查扣肇事車輛並拘提黃男到案，實施酒測後確認其涉有酒後駕車犯嫌。經警方唾液快篩，確呈第二級毒品陽性反應，懷疑可能施用毒品及毒駕情形；嘉檢表示，此部分，尚待尿液鑑定報告，始能確認。基於罪證有疑利於被告原則，承辦檢察官暫時未將被告的犯行，列入此部分。事後，如證據充足，將一併偵辦。

昨天傍晚黃男被移送地檢署，經檢察官林津鋒偵訊，認定黃男涉犯刑法第185條之3第2項酒駕致人於死，以及第185條之4第1項後段肇事致人於死而逃逸等罪嫌。

考量黃男所犯為最輕本刑3年以上有期徒刑之重罪，且須承擔民事賠償責任，加上其肇事後逃逸之行為，足認有逃亡之可能，為確保後續偵查、審判及執行程序，於同日晚上7時向嘉義地方法院聲請羈押，法院於晚上10時裁定獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885