聽新聞
0:00 / 0:00

少年無照騎車連累老爸 7.2萬飛了

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園少年因<a href='/search/tagging/2/改裝車' rel='改裝車' data-rel='/2/236167' class='tag'><strong>改裝車</strong></a>牌燈，被中壢警方查獲<a href='/search/tagging/2/無照駕駛' rel='無照駕駛' data-rel='/2/236168' class='tag'><strong>無照駕駛</strong></a>。記者鄭國樑／翻攝
桃園少年因改裝車牌燈，被中壢警方查獲無照駕駛。記者鄭國樑／翻攝

交通新制上路，無照駕駛自一月卅一日起大幅提高罰鍰，同時加重車主連帶責任。桃園截至昨天已取締二百五十八件，其中不乏少年為了接送女性朋友冒險上路，結果因為是累犯，害父親被連累，父子二人可能因此賠上七萬二千元，得不償失。

中壢警方近日街頭巡邏發現一輛改裝車牌與車牌燈的機車，上前攔查發現男駕駛年僅十七歲，不僅無照，還是一年內第二次違規；少年自知理虧，但還是試著求情，稱自己已經訂購微型電動車，因還沒交車又有接送女性朋友需求，才會騎父親的車上路。員警並未理會，除依新制告發及扣車，也對少年父親開罰。

警方表示，此次道路交通管理處罰條例修法後，無照駕駛機車最高可罰三萬六千元，汽車六萬元，其他大型車八萬元，十年內犯第二次直接處以最高罰鍰，第三次以上有加倍辦法且疊加無上限。另外，車主也要負連帶責任，除吊扣車輛與牌照，還要承擔與駕駛人相同罰鍰。

新制上路後，中壢警方已取締四十四件無照駕駛，細究違規者年齡，有三件未成年、四件六十五歲以上長者。此外，有廿件是因為交通事故才曝光，顯見無照上路仍是交通安全隱憂。

桃園市警局交通警察大隊大隊長林東星表示，無照駕駛往往伴隨較高事故風險，嚴重影響道路安全秩序，新制除加重處罰外，更希望導正正確用路觀念，警方將持續透過精準執法與交通安全宣導，強化民眾守法意識，提醒市民應依法取得駕照後再行上路。

無照駕駛 交通事故 改裝車 駕照
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

無照駕駛加重罰鍰 桃交大：噪音車罰鍰上限提高至3.6萬元

討債擄人！中壢警1小時內兩地救出一家3口 逮9嫌1未成年

加重罰中壢首周44件 少年無照騎爸車這原因罰父子7.2萬

無照新制上路首週 中壢17歲少年違規騎車挨罰7.2萬元

相關新聞

少年無照騎車連累老爸 7.2萬飛了

交通新制上路，無照駕駛自一月卅一日起大幅提高罰鍰，同時加重車主連帶責任。桃園截至昨天已取締二百五十八件，其中不乏少年為了...

新竹火車站清潔工撿到錢包偷走金融卡 狡辯「要給警察」代價罰1萬

新竹徐女在新竹火車站擔任清潔人員期間，拾獲旅客遺落錢包後，未依規定通報，反而將內含金融卡取出私藏，錢包則棄置地下道。新竹...

無照駕駛加重罰鍰 桃交大：噪音車罰鍰上限提高至3.6萬元

桃園市警局交通大隊今表示，法規修訂後，今年起不只無照駕駛加重罰鍰，噪音車擾寧處罰新制也上路。按噪音管制法，噪音檢測超標罰...

未暫停禮讓行人致傷罰7200元、吊照1年 小黃司機提訴訟逆轉勝

陳姓司機去年1月間駕駛計程車，行經台南市仁德區中正與民安路段口時，未暫停讓行人優先通行而遭警舉發，台南市交通局裁罰720...

金門警強勢掃賭！18家業者遭停歇業 休閒、競技場館占最多

金門陸續發生重大治安事件，且轄內部分業者假借「休閒活動場館業」、「競技及休閒運動場館業」或社團名義設立，實際卻從事賭博等...

1個月3度偷拍女子裙底風光被逮…偷拍狼遭求刑2年 檢方建請與社會隔絕

羅姓男子去年底1個月內3度偷拍年輕女子裙底風光，受害女子事後察覺有異報警逮人，新北檢方日前依無故攝錄他人性影像罪嫌，並向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。