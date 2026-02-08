聽新聞
少年無照騎車連累老爸 7.2萬飛了
交通新制上路，無照駕駛自一月卅一日起大幅提高罰鍰，同時加重車主連帶責任。桃園截至昨天已取締二百五十八件，其中不乏少年為了接送女性朋友冒險上路，結果因為是累犯，害父親被連累，父子二人可能因此賠上七萬二千元，得不償失。
中壢警方近日街頭巡邏發現一輛改裝車牌與車牌燈的機車，上前攔查發現男駕駛年僅十七歲，不僅無照，還是一年內第二次違規；少年自知理虧，但還是試著求情，稱自己已經訂購微型電動車，因還沒交車又有接送女性朋友需求，才會騎父親的車上路。員警並未理會，除依新制告發及扣車，也對少年父親開罰。
警方表示，此次道路交通管理處罰條例修法後，無照駕駛機車最高可罰三萬六千元，汽車六萬元，其他大型車八萬元，十年內犯第二次直接處以最高罰鍰，第三次以上有加倍辦法且疊加無上限。另外，車主也要負連帶責任，除吊扣車輛與牌照，還要承擔與駕駛人相同罰鍰。
新制上路後，中壢警方已取締四十四件無照駕駛，細究違規者年齡，有三件未成年、四件六十五歲以上長者。此外，有廿件是因為交通事故才曝光，顯見無照上路仍是交通安全隱憂。
桃園市警局交通警察大隊大隊長林東星表示，無照駕駛往往伴隨較高事故風險，嚴重影響道路安全秩序，新制除加重處罰外，更希望導正正確用路觀念，警方將持續透過精準執法與交通安全宣導，強化民眾守法意識，提醒市民應依法取得駕照後再行上路。
