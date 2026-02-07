新店山區遭堆放大量家庭廢棄物 北院羈押禁見2人
檢警接獲檢舉，新北新店山區一處林地保護區遭堆放逾200公噸家庭廢棄物，昨拘提4家環保公司業者及員工，將其中3人聲押禁見。北院今天裁准2人羈押禁見，1人新台幣8萬元交保。
檢警接獲檢舉，指新北市新店山區一處林地保護區遭堆放大量家庭垃圾，累積至少200公噸。新北市警察局刑警大隊獲報查出，有4家環保公司疑向社區簽約收取家庭垃圾後，涉嫌違法堆放在林地保護區內，違反廢棄物清理法，報請台北地檢署指揮偵辦。
北檢6日指揮新北市刑大，會同新北市環保局，持法院核發的搜索票，搜索4家公司等9處，並拘提黃姓、蔡姓負責人及吳姓、余姓員工到案。
檢察官訊問後，認為黃姓負責人及吳姓、余姓員工涉嫌違反廢棄物清理法，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，蔡姓負責人則以10萬元交保。
台北地方法院今天審理後，裁准黃姓負責人及吳姓員工羈押禁見，余姓員工則獲8萬元交保。
