新竹火車站清潔工撿到錢包偷走金融卡 狡辯「要給警察」代價罰1萬
新竹徐女在新竹火車站擔任清潔人員期間，拾獲旅客遺落錢包後，未依規定通報，反而將內含金融卡取出私藏，錢包則棄置地下道。新竹地院審理後，認定其涉犯侵占遺失物罪，判處罰金1萬元，得易服勞役10天。
判決書指出，徐女於去年8月23日上午11時許，在新竹火車站內發現梁姓旅客遺落的錢包，錢包內有身分證件及郵政晶片金融卡。徐女將錢包打開後，把金融卡取出放入自己腰包，錢包本體則於當天上午11時38分左右，被棄置在車站地下道內。
案發後，梁姓旅客報案，鐵路警察調閱站內監視器畫面，鎖定徐女身分，並先在地下道尋獲錢包。梁男於去年8月31日前往鐵路警察局新竹分駐所領回錢包，至於金融卡，警方則是在去年9月1日傳喚徐女到案說明時，才由徐女交出。
徐女在偵查中否認侵占犯行，辯稱取出金融卡是為了交給警方，錢包則是不慎掉落。法官檢視其警詢及偵查說詞，認為前後說法矛盾，且身為車站清潔人員，自知拾獲錢包應保持原狀通報或交由警方處理，卻擅自分離錢包與金融卡，並將錢包棄置，行為已構成侵占遺失物罪。
法官審酌，徐女犯後否認犯行，未與被害人和解，態度不佳，雖侵占物品價值不高，仍有助長僥倖心態之虞，最終依侵占遺失物罪判處徐女罰金1萬元，得易服勞役10天。
