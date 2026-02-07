快訊

無照駕駛加重罰鍰 桃交大：噪音車罰鍰上限提高至3.6萬元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市警局交通大隊今表示，法規修訂後，今年起不只無照駕駛加重罰鍰，噪音車擾寧處罰新制也上路。按噪音管制法，噪音檢測超標罰鍰上限由3600元提高至3萬6000元，相較過去提高10倍。

交大與環保局統計，去年2025年辦理199場次環、警、監聯合稽查，桃警協同攔檢2170件（輛）疑似改裝噪音車輛，環保局當場裁罰計1036件；另透過警方線上巡邏攔查通報噪音車輛計2624件，經環保局審核通過並召回車輛辦理檢驗1284件，裁罰計442件。聯合稽查縝密規畫見成效，連帶噪音陳情案件也下降近四成。

交大說明，改裝排氣管依相關規定必須合法，只要車主變更排氣管未向監理機關辦理登記，如果被警察查獲，無需檢驗分貝即可依道路交通管理處罰條例開罰。大隊長林東星表示，配合新修正法案，鎖定違規改裝排氣管、噪音超標及危險駕駛等行為，並針對桃園、大溪、楊梅、大園等易有改裝噪音車及競速路段，透過區域聯防與路檢稽查，強力維護交通秩序。

交大強調，除了從源頭管制，達成「改裝源頭要合法」的積極管理策略。 車主如果更換不合規、高噪音的排氣管，將受兩種處罰，其中之一是按道路交通管理處罰條例，改裝車未向監理機關登記，最高罰3600元，15日內檢驗，逾期15日以上者吊扣牌照，至檢驗合格後發還，逾期2個月以上註銷牌照。

另一罰為按噪音管制法，噪音檢測超標罰鍰上限由3600元提高至3萬6000元，相較過去提高10倍罰。環保局說明，違反噪音管制法的車輛第一次被查獲，會開出3600元的罰單，去年實施以來已經取締約30件，如果同一輛車一年內再被取締第二次，除了加倍罰7200元，也會吊扣牌照，之前已經拜訪桃園、中壢監理單位同意配合，環境部日後也會有進步的稽查規範。

桃園市交大副大隊長林健祥（左起）、環保局副局長葉孟芬、噪音管制科科長吳小萬到環警監聯合稽查現場，了解噪音檢測執行狀況。記者鄭國樑／翻攝
桃園市交大副大隊長林健祥（左起）、環保局副局長葉孟芬、噪音管制科科長吳小萬到環警監聯合稽查現場，了解噪音檢測執行狀況。記者鄭國樑／翻攝

噪音 桃園 警察
