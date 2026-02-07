未暫停禮讓行人致傷罰7200元、吊照1年 小黃司機提訴訟逆轉勝

陳姓司機去年1月間駕駛計程車，行經台南市仁德區中正與民安路段口時，未暫停讓行人優先通行而遭警舉發，台南市交通局裁罰7200元，吊扣駕照12個月，陳不服提行政訴訟，法官勘驗採證影片，認行人並非行走於行人穿越道，與道路交通管理處罰條例不符，撤銷原處分。

陳主張，當時柯姓男子行走於黃色網狀區非行人得穿越之處，同時，柯稱無大礙不需送醫，且無驗傷單證明其傷勢，無積極證據證明他有違法情事。他說，縱認違規屬實，柯無送醫需求，也同意他離開現場，違規情節尚屬輕微而非重大。

他表示，他尚有1名未成年子女與2名高齡雙親需扶養，家人若有就醫需求皆仰賴他開車接送，若吊扣駕駛執照，將造成他及家屬生活均面臨重大困難。

同時，陳疏未注意柯致碰撞其倒地受傷，經診斷有左側臉部及右小腿擦傷等傷害，柯的兒子也證稱父親因車禍受傷。

交通局指出，經檢視採證影片，柯行走於行人穿越道旁，陳駕車自柯左側撞上，使柯左臉及左腳受有擦傷。柯雖未行走於行人穿越道上，惟柯既行走於行人穿越道鄰近兩側，陳仍應暫停行駛禮讓行人通行。

高雄高等行政法院地方庭勘驗採證影片，發現柯行走於黃色網狀區邊緣，雖鄰近行人穿越道，但仍有約逾半台車身距離，非緊鄰行人穿越道邊緣，且距離行人穿越道明顯於100公尺內。

法官指出，依道路交通安全規則相關規定，穿越馬路應行走在100公尺內行人穿越道，倘未依規定穿越道路應負行政責任。陳既無處罰條例的違規行為，自不應負其行政責任。