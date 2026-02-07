金門警強勢掃賭！18家業者遭停歇業 休閒、競技場館占最多

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門陸續發生重大治安事件，且轄內部分業者假借「休閒活動場館業」、「競技及休閒運動場館業」或社團名義設立，實際卻從事賭博等違法行為，金門縣警察局特規劃啟動「霹靂肅清專案」，昨日夜間集結警力，針對競技休閒館、棋牌社、桌遊休閒館、電子遊戲場、酒店KTV、養生館等24處治安顧慮場所進行臨檢掃蕩及路檢，全面強化轄區治安維護，不少民眾得知都頻頻叫好。

警方指出，早在去年4月及8月，已分別破獲2家競技休閒館及棋牌社涉及聚賭行為，並結合「第三方警政」機制，主動函送各目的事業主管機關處理。114年間共函送案件48件，經行政裁處28件，包括罰鍰17件、命令停業4件、斷水斷電1件、勒令歇業1件及廢止商業登記1件，促使特定行業停（歇）業達18家。

其中，以「休閒活動場館業」及「競技及休閒運動場館業」占8家最多，顯示警方針對假借休閒娛樂名義、實際從事不法行為的場所加強查緝，已產生具體成效。

為預防隨機殺（傷）人等重大治安事件發生，警方除在車站、碼頭等大眾運輸及人潮聚集處所加強巡護外，也將針對轄內競技休閒館、棋牌社等場所，每月持續辦理高強度、密集式臨檢勤務，並透過警民合作，即時掌握可疑動態，防範不法於未然。

警方強調，維護社會治安是責無旁貸的使命，未來查緝賭博等不法行為不分節日、不打折扣，呼籲業者切勿心存僥倖，應即時懸崖勒馬；也提醒民眾，春節年假期間勿以身試法，共同維護金門安全、安定的生活環境。

對於警方大規模臨檢行動，有在地居民表示，近年來部分休閒館所出入複雜，夜間人車頻繁，讓附近住戶感到不安，警方這次動作大，至少讓人感覺有在管、有在查，晚上睡覺也比較安心。

也有家長認為，假借休閒名義實際聚賭的場所，容易吸引年輕族群誤入歧途，希望警方能持續查，不要只是一次性的專案，讓孩子有一個比較乾淨、安全的成長環境。

金門縣警察局深夜啟動「霹靂肅清專案」，集結警力，針對競技休閒館、棋牌社、桌遊休閒館、電子遊戲場、酒店KTV、養生館等24處治安顧慮場所進行臨檢掃蕩及路檢。圖／警方提供
金門縣警察局昨日深夜啟動「霹靂肅清專案」，集結警力，針對競技休閒館、棋牌社、桌遊休閒館、電子遊戲場、酒店KTV、養生館等24處治安顧慮場所進行臨檢掃蕩及路檢。圖／警方提供
金門縣警察局啟動「霹靂肅清專案」，針對競技休閒館、棋牌社、桌遊休閒館、電子遊戲場、酒店KTV、養生館等24處治安顧慮場所進行臨檢掃蕩及路檢。圖／警方提供
臨檢 金門 賭博 賭場
