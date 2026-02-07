軍人網戀遇上仙人跳 裸照不雅影片險被散布兵營
高雄市一名趙姓女子與少年友人因缺錢花用竟合謀設局「仙人跳」，讓少年假扮成單身女子，再透過交友軟體鎖定一名軍人交往，等取得對方的「大雕」照和影片後，以此為把柄恐嚇要將影片在軍中散布，成功得手數萬元，高雄地方法院審理後，依恐嚇取財罪判處趙女有期徒刑9個月。
判決書指出，趙姓女子收留一名未成年的少年，但因缺錢花用，她便在2023年4月間教少年使用交友軟體，化名為「阿茹」，在網路尋找被害人下手，假意網戀，再讓少年通話時使用變聲器佯裝女聲，讓一名軍人「阿凱」（化名）因此上當，以為已經與「阿茹」交往。
交往期間，阿凱誤認雙方為情侶關係，傳送裸露生殖器的照片及「打手槍」的影片給阿茹，沒想到卻被趙女當成把柄，佯稱是阿茹的姊姊，要求阿凱借錢，甚至傳訊息「如果選擇不幫當作沒看見，我就不知道會不會不小心散落兵營跟妹妹朋友圈」。
阿凱因擔心私密影像外流會影響軍職工作，心生畏懼下，多次依指示轉帳或提供無卡提款序號，並由趙女負責出面提領，前後共遭勒索7萬5500元，直到無力再拿出錢來。
法院審理時，趙女坦承提領款項，但矢口否認恐嚇，辯稱只知道少年說能籌錢，不知是用恐嚇手段，也未參與威脅。調查更發現，趙女不僅出借手機、教導詐騙手法，更親自出面扮演「姊姊」取款，且根據通訊軟體對話紀錄，趙女對少年假扮女子一事知之甚詳。
高雄地院法官因此認為，趙女參與程度對犯罪計畫有決定性影響，屬共同正犯，考量其犯後否認犯行、未賠償被害人損失，且有毒品、詐欺等前科，素行不佳，因此依恐嚇取財罪判處有期徒刑9月，並沒收全部犯罪所得。全案可上訴。
