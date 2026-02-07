快訊

《末代皇帝》鄔君梅60歲生日近況曝光　吐心境證實「名導尪病逝」

全台第一間！ 小熊維尼故事主題下午茶「Honey Corner 蜜糖角落」在台中

不容綠營告軍購洋狀 藍農曆年後啟動反制

軍人網戀遇上仙人跳 裸照不雅影片險被散布兵營

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名趙姓女子與少年友人因缺錢花用竟合謀設局「仙人跳」，讓少年假扮成單身女子，再透過交友軟體鎖定一名軍人交往，等取得對方的「大雕」照和影片後，以此為把柄恐嚇要將影片在軍中散布，成功得手數萬元，高雄地方法院審理後，依恐嚇取財罪判處趙女有期徒刑9個月。

判決書指出，趙姓女子收留一名未成年的少年，但因缺錢花用，她便在2023年4月間教少年使用交友軟體，化名為「阿茹」，在網路尋找被害人下手，假意網戀，再讓少年通話時使用變聲器佯裝女聲，讓一名軍人「阿凱」（化名）因此上當，以為已經與「阿茹」交往。

交往期間，阿凱誤認雙方為情侶關係，傳送裸露生殖器的照片及「打手槍」的影片給阿茹，沒想到卻被趙女當成把柄，佯稱是阿茹的姊姊，要求阿凱借錢，甚至傳訊息「如果選擇不幫當作沒看見，我就不知道會不會不小心散落兵營跟妹妹朋友圈」。

阿凱因擔心私密影像外流會影響軍職工作，心生畏懼下，多次依指示轉帳或提供無卡提款序號，並由趙女負責出面提領，前後共遭勒索7萬5500元，直到無力再拿出錢來。

法院審理時，趙女坦承提領款項，但矢口否認恐嚇，辯稱只知道少年說能籌錢，不知是用恐嚇手段，也未參與威脅。調查更發現，趙女不僅出借手機、教導詐騙手法，更親自出面扮演「姊姊」取款，且根據通訊軟體對話紀錄，趙女對少年假扮女子一事知之甚詳。

高雄地院法官因此認為，趙女參與程度對犯罪計畫有決定性影響，屬共同正犯，考量其犯後否認犯行、未賠償被害人損失，且有毒品、詐欺等前科，素行不佳，因此依恐嚇取財罪判處有期徒刑9月，並沒收全部犯罪所得。全案可上訴。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

恐嚇 軍人 仙人跳 生殖器
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

惡男化名小強 騙出女網友性侵 法官判賠50萬元

男大生要少女傳裸照、性影像...結果對方是兒童 法院開恩判緩刑

面試官傻眼！他曝05後履歷「2亂象」：以為在滑交友軟體

相關新聞

「自己刷卡、自己核准」台鐵員工冒用主管帳密 假加班真補休露餡

台鐵台東電力段一名潘姓服務員，涉嫌長期虛報加班，實際未加班卻申請補休，甚至還偷用主管帳號密碼，登入差勤系統自行核准自己的...

高雄阿公阿嬤賭場玩「象棋肉龜」 賭資百萬 見特警衝入嚇呆21人落網

高雄大社區某地鐵皮建物藏職業賭場，市警局靖紀小組和仁武分局獲報佈線情蒐，發現賭客多為中老年的阿公阿嬤等級在玩「象棋肉龜」...

軍人網戀遇上仙人跳 裸照不雅影片險被散布兵營

高雄市一名趙姓女子與少年友人因缺錢花用竟合謀設局「仙人跳」，讓少年假扮成單身女子，再透過交友軟體鎖定一名軍人交往，等取得...

影／林口偏僻山區透天厝查獲天九牌賭場 警方破門逮17人

新北市林口邊陲地區菁埔聚落暗藏天九牌職業賭場，警方前天凌晨持搜索票至1處老舊透天厝破門攻堅，查獲17人、賭資13萬餘元，...

加重罰中壢首周44件 少年無照騎爸車這原因罰父子7.2萬

汽機車無照駕駛修法新制加重罰上月底正式上路，桃園市中壢警分局連同2月首周取締44件，其中未成年3件、65歲以上長者4件，...

西門町商圈祺牌社掩飾非法賭場 警方請票逮20賭客

農曆春節即將到來，台北市萬華警分局加強掃蕩轄區非法賭場，這個月5日持台北地方法院核發搜索，在西門町商圈破獲職業大賭場，查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。