加重罰中壢首周44件 少年無照騎爸車這原因罰父子7.2萬

汽機車無照駕駛修法新制加重罰上月底正式上路，桃園市中壢警分局連同2月首周取締44件，其中未成年3件、65歲以上長者4件，另有20件係因交通事故肇事後查證身分，才發現為無照駕駛，其他為一般路檢查獲，顯示無照上路仍為交通安全隱憂。

中壢警方表示，日前於夜間執行交通稽查時，發現一名機車騎士改裝車牌架及車牌燈，夜間車牌辨識度嚴重降低，警方隨即上前攔查，結果是17歲無駕照少年，騎父親的機車出門，而且一年內第二次違規。依據修正後的道路交通管理處罰條例，除了告發無照駕駛，另須強制保管車輛及當場扣繳車牌。

少年辯稱已經訂購微型電動但下周才能交車，因需載送女性友人只好先騎父親的車。警方不理會少年僥倖的心態，當場告發和移置保管車輛，機車也被扣繳牌照，少年（駕駛人）與父親（車主）分別被告發處以最高罰3萬6千元，一次違規即造成家庭損失7萬2000元，相當於2.5個月的基本工資。

警方說明，本次道路交通管理處罰條例修法後今年1月31日實施，提高無照駕駛罰則，加重無照駕駛處罰，一是罰鍰提高，機車上限提高至3萬6千，汽車6萬、大型車8萬元。修法後累犯行為也加重，期限從5年延長至10年，即10年內第2次違規，直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，除在原有罰鍰額度外，每次違規行為再累加且無上限，機、汽車增加1萬2000元，大型車增加2萬4000元及吊扣牌照1年，車主也要連帶責任，違規車輛除當場移置保管與扣繳牌照，還要承擔與駕駛人相同罰鍰。

中壢警分局統計，2025年中壢區交通事故無照駕駛占比10%，為重要肇因之一；無照加重罰修法通過後，今年1月1日至2月6日，無照駕駛導致交通事故受傷人數為121人，較去年同期（2024年1月1日至2月6日）的170人，減少49人，下降幅度達28.8%，顯示修法後已發揮一定嚇阻效果。