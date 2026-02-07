快訊

「自己刷卡、自己核准」台鐵員工冒用主管帳密 假加班真補休露餡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台鐵台東電力段一名潘姓服務員，涉嫌長期虛報加班，實際未加班卻申請補休，甚至還偷用主管帳號密碼，登入差勤系統自行核准自己的加班申請。案經台鐵內部查覺異常後報請檢方偵辦，台東地檢署考量潘男自首、認罪並退還不法所得，且台鐵同意從寬處理，對其做出1年緩起訴處分。

檢方緩起訴書指出，潘男明知加班必須據實申報，卻在多次加班日僅刷卡上班後便離開辦公室，並未實際加班，等到下班時間再返回刷卡，製造出「有加班」的假象，累計虛報加班補休達8537分鐘，其中已有6140分鐘實際拿去補休。

不僅如此，潘男自2024年1月起，未經技術室組長與段長同意，擅自輸入2名主管的帳號與密碼，進入差勤系統，直接核准自己申請的加班時數，形同「自己申請、自己過關」，相關行為已涉及無故登入他人電腦。

檢方另查出，潘男於去年1月，還曾在台鐵製作的年度加班補休統計表上簽名，打算將未休完的補休時數換算成加班費，金額共9714元。不過，在加班費實際核發前，主管發現差勤系統出現異常登入紀錄，台鐵隨即展開查核，並決定不發放該筆款項，潘男詐領加班費因此未得逞。

全案偵辦期間，潘男坦承犯行，並已將先前實際補休的6140分鐘時數，換算為新台幣1萬7663元後全數繳回台鐵。檢方審酌其犯後態度、已自首並返還不法所得，加上告訴人台鐵公司同意，依法給予1年緩起訴，期間若再犯，仍可能面臨正式起訴。

台東地檢署考量潘男自首、認罪並退還不法所得，且台鐵同意從寬處理，對其做出1年緩起訴處分。記者尤聰光／攝影
台鐵台東電力段一名潘姓服務員，涉嫌長期虛報加班，實際未加班卻申請補休，甚至還偷用主管帳號密碼，登入差勤系統自行核准自己的加班申請。案經台鐵內部查覺異常後報請檢方偵辦。記者尤聰光／攝影
