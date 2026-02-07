西門町商圈祺牌社掩飾非法賭場 警方請票逮20賭客

農曆春節即將到來，台北市萬華警分局加強掃蕩轄區非法賭場，這個月5日持台北地方法院核發搜索，在西門町商圈破獲職業大賭場，查獲賭客20人。

西門町派出所日前接獲線報，武昌街二段有棋牌社佯裝合法經營，實則暗營非法職業賭場，警方獲報立即組成專案小組監控蒐證，掌握確切不法事證，5日持搜索票執行查緝。

警方在現場查獲負責人、工作人員2人、賭客20人，並查扣不法所得11萬餘元、監視器鏡頭11顆、麻將牌5副、搬風骰子5顆、工作手機1支等證物。

警方發現職業賭場為規避查緝裝設多支監視器，但仍遭專案小組蒐證發現賭客以籌碼兌換現金，全案詢後將現場負責人及工作人員依營利供給賭博罪移送偵辦，賭客則依賭博罪偵辦。