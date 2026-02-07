快訊

撿走台南小姊弟愛心禮券還花光…警鎖定「一家老小3人」到案說明

「替身演員是我學長！」男星痛批《豆腐媽媽》劇組處理態度：人命在你們眼裡這麼不值嗎？

4、50歲和60歲飲食習慣不能相同！老年人首重一項營養素才能抗衰

西門町商圈祺牌社掩飾非法賭場 警方請票逮20賭客

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

農曆春節即將到來，台北市萬華警分局加強掃蕩轄區非法賭場，這個月5日持台北地方法院核發搜索，在西門町商圈破獲職業大賭場，查獲賭客20人。

西門町派出所日前接獲線報，武昌街二段有棋牌社佯裝合法經營，實則暗營非法職業賭場，警方獲報立即組成專案小組監控蒐證，掌握確切不法事證，5日持搜索票執行查緝。

警方在現場查獲負責人、工作人員2人、賭客20人，並查扣不法所得11萬餘元、監視器鏡頭11顆、麻將牌5副、搬風骰子5顆、工作手機1支等證物。

警方發現職業賭場為規避查緝裝設多支監視器，但仍遭專案小組蒐證發現賭客以籌碼兌換現金，全案詢後將現場負責人及工作人員依營利供給賭博罪移送偵辦，賭客則依賭博罪偵辦。      

萬華分局表示，棋牌社賭場企圖以合法掩護非法規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力掃蕩，倘若民眾發現出入複雜有可疑跡象時，請立即向警方報案。

西門町商圈暗藏祺牌社賭場，警方請票搜索逮人，圖為警方查扣證物。記者廖炳棋／翻攝
西門町商圈暗藏祺牌社賭場，警方請票搜索逮人，圖為警方查扣證物。記者廖炳棋／翻攝

賭場 職業 賭博 西門町
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高雄阿公阿嬤賭場玩「象棋肉龜」 賭資百萬 見特警衝入嚇呆21人落網

澳門酒店變賣金磚 獲利十倍

影／蘆洲公寓暗藏天九牌賭場 警破門查獲18人、94萬元

新北警連破2賭場 棋牌社涉籌碼換現金19人遭法辦

相關新聞

高雄阿公阿嬤賭場玩「象棋肉龜」 賭資百萬 見特警衝入嚇呆21人落網

高雄大社區某地鐵皮建物藏職業賭場，市警局靖紀小組和仁武分局獲報佈線情蒐，發現賭客多為中老年的阿公阿嬤等級在玩「象棋肉龜」...

國中畢旅遇酒醉領隊 半夜闖5女學生房趕不走…硬拔房卡喊單獨聊

陳姓男子擔任某國中畢業旅行領隊，半夜以送宵夜名義闖入5名女學生房間，還當眾人面喝酒、拉扯少女大談私事，學生們一再要他離開...

土城清水所長劉宗鑫遭吸毒女開車拖行撞死 國民法官昨起連審4天

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年9月底因吸毒女陳嘉瑩拒檢開車拖行撞施工護欄致死，新北地檢署去年依殺人罪及駕駛動...

西門町商圈祺牌社掩飾非法賭場 警方請票逮20賭客

農曆春節即將到來，台北市萬華警分局加強掃蕩轄區非法賭場，這個月5日持台北地方法院核發搜索，在西門町商圈破獲職業大賭場，查...

假律師承攬官司找人代出庭 一路敗訴又騙假扣押金遭判刑

新竹邱男假冒律師承攬遺產官司，除私下找來不知情的周姓律師代為出庭，還謊稱為防止其弟脫產，需先交付50萬作為假扣押擔保金，...

網購劉德華演唱會門票卻收到廢紙 男辯他人喬裝所為被拆穿判7月

潘姓男子1年多前在臉書刊登販售劉德華演唱會門票不實貼文，有名女粉絲看到後以1880元向他訂購門票1張，直至她以「賣貨便」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。