高雄阿公阿嬤賭場玩「象棋肉龜」 賭資百萬 見特警衝入嚇呆21人落網
高雄大社區某地鐵皮建物藏職業賭場，市警局靖紀小組和仁武分局獲報佈線情蒐，發現賭客多為中老年的阿公阿嬤等級在玩「象棋肉龜」，多數騎機車、雙載到場，警方昨上午荷槍實彈衝進賭場，賭客正玩得盡興當場傻眼，21人落網，起出百萬餘元賭資。
仁武警分局指出，年節將近，賭博歪風滋生，市警局督察室靖紀小組及仁武分局，日前接獲情資指大社區藏匿職業賭場，隨即成立專案小組，經多日蒐證、佈線監控，查知位於大社區翠屏段某地號鐵皮建物暗藏「象棋肉龜」的賭場，賭客多數為上了年紀的中老年人，騎機車或雙載到現場賭一把。
警方見蒐證時機成熟，昨天上午11時持搜索票直搗賭窟，荷槍實彈的特勤衝入賭場，讓玩得盡興的賭客當場傻眼，警方甕中捉鱉，查獲賭場負責人鄭姓男子（78歲）、負責把風的羅姓男子（約46歲），及年齡46歲到78歲的10名男子及9名婦人共計19名賭客。
警方在現場起獲象棋肉龜賭具、骰子等賭博工具，另查扣賭資116萬6900元；阿公、阿嬤年齡的賭客穿上橘色背心識別被帶回警局。警詢後，鄭男及羅男等2人，被依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦；19名賭客則依社會秩序維護法裁處，合計將被罰17萬1000元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。