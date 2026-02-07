高雄阿公阿嬤賭場玩「象棋肉龜」 賭資百萬 見特警衝入嚇呆21人落網

高雄大社區某地鐵皮建物藏職業賭場，市警局靖紀小組和仁武分局獲報佈線情蒐，發現賭客多為中老年的阿公阿嬤等級在玩「象棋肉龜」，多數騎機車、雙載到場，警方昨上午荷槍實彈衝進賭場，賭客正玩得盡興當場傻眼，21人落網，起出百萬餘元賭資。

仁武警分局指出，年節將近，賭博歪風滋生，市警局督察室靖紀小組及仁武分局，日前接獲情資指大社區藏匿職業賭場，隨即成立專案小組，經多日蒐證、佈線監控，查知位於大社區翠屏段某地號鐵皮建物暗藏「象棋肉龜」的賭場，賭客多數為上了年紀的中老年人，騎機車或雙載到現場賭一把。

警方見蒐證時機成熟，昨天上午11時持搜索票直搗賭窟，荷槍實彈的特勤衝入賭場，讓玩得盡興的賭客當場傻眼，警方甕中捉鱉，查獲賭場負責人鄭姓男子（78歲）、負責把風的羅姓男子（約46歲），及年齡46歲到78歲的10名男子及9名婦人共計19名賭客。