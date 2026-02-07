無照新制上路首週 中壢17歲少年違規騎車挨罰7.2萬元

17歲未成年少年，尚未依法取得駕照，即騎乘爸爸的機車出門，且是一年內第二次違規。圖：讀者提供

無照駕駛修法新制正式上路後，中壢警分局持續加強路檢與攔查勤務，修法實施首週即取締無照駕駛44件，其中未成年3件、65歲以上長者4件，另有20件係因交通事故肇事後查證身分，始發現為無照駕駛，顯示無照上路仍為交通安全隱憂。

中壢警分局日前於夜間執行交通稽查時，發現一名機車騎士車牌架及車牌燈有改裝情形，導致夜間車牌辨識度嚴重降低，警方隨即上前攔查。經查證，該名騎士為17歲未成年少年，尚未依法取得駕照，即騎乘爸爸的機車出門，且是一年內第二次違規！修正後《道路交通管理處罰條例》規定，無照駕駛除依法告發外，並須強制移置保管車輛及當場扣繳車牌。該名少年明知現行新制規定，仍辯稱因所訂購之微型電動二輪車下週才能交車，但仍需載送女性友人代步，因一時方便而心存僥倖騎乘機車上路，最終仍遭警方依法查處，除了遭移置保管車輛、扣繳牌照3個月外，少年(駕駛人)與父親(車主)各別被開罰最高新臺幣3萬6千元罰鍰，一次違規即造成家庭損失7萬2000元，相當於2.5個月的基本工資。

本次道路交通管理處罰條例修法於115年1月31日實施，提高無照駕駛罰則，加重無照駕駛處罰，一是罰鍰提高，機車上限提高至3萬6000元、汽車提高至6萬元、大型車提高至8萬元。再來是累犯行為加重，累犯期限從5年延長至10年，即10年內第2次違規，直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，除在原有罰鍰額度外，每次違規行為再累加且無上限，機、汽車增加1萬2000元，大型車增加2萬4000元，並吊扣牌照1年。最後，車主也要連帶責任，違規車輛除當場移置保管與扣繳牌照外，還要承擔與駕駛人相同罰鍰。

中壢警分局進一步統計，114年度中壢區交通事故肇事原因中，無照駕駛占比達10%，為重要肇因之一；而在無照新制上路後，統計115年1月1日至2月6日，無照駕駛導致交通事故受傷人數為121人，較去年同期（114年1月1日至2月6日）的170人，減少49人，下降幅度達28.8%，顯示修法後已發揮一定嚇阻效果。

少年所騎乘車輛遭移置保管。圖：讀者提供

中壢警分局長林鼎泰強調，無照駕駛不僅違法，更嚴重威脅用路人生命安全，警方將持續加強攔查取締與宣導作為，呼籲民眾切勿因僥倖心態而以身試法，並且不要將車輛借給無照的人使用，守住自身荷包，共同營造安全有序的交通環境。

