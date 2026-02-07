快訊

我沒看到！上網貼歧視影片惡搞「歐巴馬夫婦成猴子」 川普刪文切割不道歉

雪線下修！顯著降溫探個位數 「這些區域」1千公尺山區可能降雪

電影改編「林家血案」卻沒通知家屬！李千娜稱「沒這麼嚴重」被罵爆

無照新制上路首週 中壢17歲少年違規騎車挨罰7.2萬元

桃園電子報／ 桃園電子報

S 20947116
17歲未成年少年，尚未依法取得駕照，即騎乘爸爸的機車出門，且是一年內第二次違規。圖：讀者提供

無照駕駛修法新制正式上路後，中壢警分局持續加強路檢與攔查勤務，修法實施首週即取締無照駕駛44件，其中未成年3件、65歲以上長者4件，另有20件係因交通事故肇事後查證身分，始發現為無照駕駛，顯示無照上路仍為交通安全隱憂。

中壢警分局日前於夜間執行交通稽查時，發現一名機車騎士車牌架及車牌燈有改裝情形，導致夜間車牌辨識度嚴重降低，警方隨即上前攔查。經查證，該名騎士為17歲未成年少年，尚未依法取得駕照，即騎乘爸爸的機車出門，且是一年內第二次違規！修正後《道路交通管理處罰條例》規定，無照駕駛除依法告發外，並須強制移置保管車輛及當場扣繳車牌。該名少年明知現行新制規定，仍辯稱因所訂購之微型電動二輪車下週才能交車，但仍需載送女性友人代步，因一時方便而心存僥倖騎乘機車上路，最終仍遭警方依法查處，除了遭移置保管車輛、扣繳牌照3個月外，少年(駕駛人)與父親(車主)各別被開罰最高新臺幣3萬6千元罰鍰，一次違規即造成家庭損失7萬2000元，相當於2.5個月的基本工資。

S 67436548
17歲未成年少年，尚未依法取得駕照，即騎乘爸爸的機車出門，且是一年內第二次違規。圖：讀者提供

本次道路交通管理處罰條例修法於115年1月31日實施，提高無照駕駛罰則，加重無照駕駛處罰，一是罰鍰提高，機車上限提高至3萬6000元、汽車提高至6萬元、大型車提高至8萬元。再來是累犯行為加重，累犯期限從5年延長至10年，即10年內第2次違規，直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，除在原有罰鍰額度外，每次違規行為再累加且無上限，機、汽車增加1萬2000元，大型車增加2萬4000元，並吊扣牌照1年。最後，車主也要連帶責任，違規車輛除當場移置保管與扣繳牌照外，還要承擔與駕駛人相同罰鍰。

中壢警分局進一步統計，114年度中壢區交通事故肇事原因中，無照駕駛占比達10%，為重要肇因之一；而在無照新制上路後，統計115年1月1日至2月6日，無照駕駛導致交通事故受傷人數為121人，較去年同期（114年1月1日至2月6日）的170人，減少49人，下降幅度達28.8%，顯示修法後已發揮一定嚇阻效果。

S 20947117
少年所騎乘車輛遭移置保管。圖：讀者提供

中壢警分局長林鼎泰強調，無照駕駛不僅違法，更嚴重威脅用路人生命安全，警方將持續加強攔查取締與宣導作為，呼籲民眾切勿因僥倖心態而以身試法，並且不要將車輛借給無照的人使用，守住自身荷包，共同營造安全有序的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：無照新制上路首週 中壢17歲少年違規騎車挨罰7.2萬元

延伸閱讀：

  1. 擴大照顧！桃園長照3.0服務對象增加 956處據點資訊一次看
  2. 中壢深夜街頭酒後鬧糾紛？警趕現場揭真相

無照駕駛 中壢 交通事故
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

暗夜惡火吞噬桃園中壢家具廠！百名警消馳援 鐵皮建物燒成廢墟

無照駕駛新制上路！雲林大執法3天取締46件扣車又扣牌

無照駕駛加重罰則新制上路　雲林3天取締46件

交通部擬開放駕艙機車 駕駛需有小型車駕照

相關新聞

高雄阿公阿嬤賭場玩「象棋肉龜」 賭資百萬 見特警衝入嚇呆21人落網

高雄大社區某地鐵皮建物藏職業賭場，市警局靖紀小組和仁武分局獲報佈線情蒐，發現賭客多為中老年的阿公阿嬤等級在玩「象棋肉龜」...

國中畢旅遇酒醉領隊 半夜闖5女學生房趕不走…硬拔房卡喊單獨聊

陳姓男子擔任某國中畢業旅行領隊，半夜以送宵夜名義闖入5名女學生房間，還當眾人面喝酒、拉扯少女大談私事，學生們一再要他離開...

土城清水所長劉宗鑫遭吸毒女開車拖行撞死 國民法官昨起連審4天

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年9月底因吸毒女陳嘉瑩拒檢開車拖行撞施工護欄致死，新北地檢署去年依殺人罪及駕駛動...

假律師承攬官司找人代出庭 一路敗訴又騙假扣押金遭判刑

新竹邱男假冒律師承攬遺產官司，除私下找來不知情的周姓律師代為出庭，還謊稱為防止其弟脫產，需先交付50萬作為假扣押擔保金，...

網購劉德華演唱會門票卻收到廢紙 男辯他人喬裝所為被拆穿判7月

潘姓男子1年多前在臉書刊登販售劉德華演唱會門票不實貼文，有名女粉絲看到後以1880元向他訂購門票1張，直至她以「賣貨便」...

闖水庫獵捕穿山甲藏機車置物箱判6月上訴駁回 法官：不人道對待

鄭男去年6月摸黑闖基隆新山水庫管制區，獵捕一隻保育類穿山甲後裝入白色手提袋，放置機車置物箱要逃離，被保全發現後報警，法官...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。