假律師承攬官司找人代出庭 一路敗訴又騙假扣押金遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹邱男假冒律師承攬遺產官司，除私下找來不知情的周姓律師代為出庭，還謊稱為防止其弟脫產，需先交付50萬作為假扣押擔保金，前後詐走委託人53萬。新竹地院審理後認定其以無照身分包攬訴訟、施用詐術取財，依詐欺取財罪判處有期徒刑1年8月。

判決書指出，邱男明知自己未取得律師證書，依法不得辦理訴訟事件，卻在2019年間透過友人介紹，接觸因父親遺產糾紛擬對弟弟提告偽造文書的陳姓女子。雙方會面時，旁人以「邱律師」稱呼邱男，他未加否認，並自稱過去有多起訴訟成功經驗，開價13萬可全程處理官司，使陳女誤信其具律師資格，依約匯款5萬元、8萬元至邱男帳戶。

邱男隨後撰寫刑事告訴狀並遞交新竹地檢署，但因非律師無法受委任出庭，轉而私下找來不知情的周姓律師代為出庭，對陳女謊稱臨時有事無法陪同。該案於2021年1月獲不起訴處分後，邱男又向陳女表示可聲請再議，並稱為防止其弟脫產，需先交付50萬作為假扣押擔保金，陳女信以為真再匯款給邱男。

邱男實際並未替陳女聲請任何假扣押，50萬亦遭其挪作他用，僅事後開立本票並部分返還10萬元。陳女與周女訴訟均告敗訴後，進一步查詢才發現邱男並無律師資格，且假扣押從未提出，始知受騙報警。

法官認為，邱男撰寫訴狀、分析案情、收取報酬，已構成無照辦理訴訟事件；其放任當事人以「律師」稱呼而未澄清，足以使一般人誤信其具律師身分，進而交付財物，詐欺犯行明確。邱男辯稱僅收取介紹費、保管款項，與卷證不符，未獲採信。

法官審酌邱男犯後否認犯行、未與被害人和解或賠償，行為除造成財產損害，也影響司法信任，依詐欺取財罪判處有期徒刑1年8月，並就犯罪所得53萬元宣告沒收，若無法沒收則追徵。

新竹邱男假冒律師承攬遺產官司，除私下找來不知情的周姓律師代為出庭，還謊稱為防止其弟脫產，需先交付50萬作為假扣押擔保金，前後詐走委託人53萬。圖／報系資料照
新竹邱男假冒律師承攬遺產官司，除私下找來不知情的周姓律師代為出庭，還謊稱為防止其弟脫產，需先交付50萬作為假扣押擔保金，前後詐走委託人53萬。圖／報系資料照

