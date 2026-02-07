快訊

我沒看到！上網貼歧視影片惡搞「歐巴馬夫婦成猴子」 川普刪文切割不道歉

雪線下修！顯著降溫探個位數 「這些區域」1千公尺山區可能降雪

電影改編「林家血案」卻沒通知家屬！李千娜稱「沒這麼嚴重」被罵爆

聽新聞
0:00 / 0:00

網購劉德華演唱會門票卻收到廢紙 男辯他人喬裝所為被拆穿判7月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

潘姓男子1年多前在臉書刊登販售劉德華演唱會門票不實貼文，有名女粉絲看到後以1880元向他訂購門票1張，直至她以「賣貨便」方式到超商領取包裹，當場拆開包裹裡頭竟是廢紙1張，立即止付貨款而報警，潘辯是他人偽裝其穿著和髮型寄送包裹而被一一戳破，法官判他7月刑。

潘矢口否認犯行，他辯稱，本案不是他做的，他機車鑰匙、衣服不見，是王男躲在他家隔壁，利用木馬程式做的；而監視器畫面看到的人實際上是王男，本案都是王男做的。

檢警調查，潘於警詢時自陳該手機門號係其於2011年間申辦，迄至2024年11月間遭警扣押前，均是他本人所使用，認他即是同年10月間利用賣貨便寄送本案包裹者，同時使用自己所註冊的賣貨便帳號。

另他於觀看現場監視器錄影畫面後供稱，前往寄送包裹者所騎乘機車確實是他所使用機車，且該人長相是他沒錯，認寄送包裹的人騎乘他所使用機車，且其外觀特徵確與他相符，因而認定本案向被害人詐騙，並寄送本案包裹者即是他本人。

然而，潘於審理時辯稱其機車鑰匙、衣服不見，是王男躲在其住處隔壁，利用木馬程式做的，監視器畫面看到的人實際上是王男，本案都是王男做的。

台南地院指出，潘於警詢時供稱本案是夏男找人模仿其穿著跟髮型，並騎乘他所有的機車前往超商寄送包裹，前後所述不一，已難採信。

同時，本案所使用的「賣貨便」賣家會員資料是潘本人所註冊，如順利取得包裹的貨款，轉入其會員帳戶後，再撥款至他所綁定銀行帳戶，所以他人如使用被告註冊「賣貨便」帳號寄送包裹，實無從順利取得詐得款項。

台南地院認為，很難想像他人有何甘冒損失詐得款項情形下，大費周章使用潘註冊的「賣貨便」帳號，並竊取潘所使用機車、喬裝為他寄送包裹，應是潘空言辯稱本案非他所為的說法。法官認他犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪判刑7月，可上訴。

台南地院認為，很難想像他人大費周章使用潘男註冊的賣貨便帳號，並竊取潘所使用機車、喬裝為他寄送包裹，認他犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪判刑7月。圖／本報資料照
台南地院認為，很難想像他人大費周章使用潘男註冊的賣貨便帳號，並竊取潘所使用機車、喬裝為他寄送包裹，認他犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪判刑7月。圖／本報資料照

監視器 詐欺 演唱會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

TWICE 高雄演唱會幕後花絮！子瑜教Momo台語卡關　緊急求助GPT

高雄世運主場館辦演唱會不再免場租 高市府收費新制今年內上路

東方捍衛戰士？1995年劉德華與吳倩蓮再度合作《大冒險家》

賓賓哥「海撈上億」真相曝光！慘賠700萬還背27條官司

相關新聞

高雄阿公阿嬤賭場玩「象棋肉龜」 賭資百萬 見特警衝入嚇呆21人落網

高雄大社區某地鐵皮建物藏職業賭場，市警局靖紀小組和仁武分局獲報佈線情蒐，發現賭客多為中老年的阿公阿嬤等級在玩「象棋肉龜」...

國中畢旅遇酒醉領隊 半夜闖5女學生房趕不走…硬拔房卡喊單獨聊

陳姓男子擔任某國中畢業旅行領隊，半夜以送宵夜名義闖入5名女學生房間，還當眾人面喝酒、拉扯少女大談私事，學生們一再要他離開...

土城清水所長劉宗鑫遭吸毒女開車拖行撞死 國民法官昨起連審4天

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年9月底因吸毒女陳嘉瑩拒檢開車拖行撞施工護欄致死，新北地檢署去年依殺人罪及駕駛動...

西門町商圈祺牌社掩飾非法賭場 警方請票逮20賭客

農曆春節即將到來，台北市萬華警分局加強掃蕩轄區非法賭場，這個月5日持台北地方法院核發搜索，在西門町商圈破獲職業大賭場，查...

假律師承攬官司找人代出庭 一路敗訴又騙假扣押金遭判刑

新竹邱男假冒律師承攬遺產官司，除私下找來不知情的周姓律師代為出庭，還謊稱為防止其弟脫產，需先交付50萬作為假扣押擔保金，...

網購劉德華演唱會門票卻收到廢紙 男辯他人喬裝所為被拆穿判7月

潘姓男子1年多前在臉書刊登販售劉德華演唱會門票不實貼文，有名女粉絲看到後以1880元向他訂購門票1張，直至她以「賣貨便」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。