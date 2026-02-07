網購劉德華演唱會門票卻收到廢紙 男辯他人喬裝所為被拆穿判7月

潘姓男子1年多前在臉書刊登販售劉德華演唱會門票不實貼文，有名女粉絲看到後以1880元向他訂購門票1張，直至她以「賣貨便」方式到超商領取包裹，當場拆開包裹裡頭竟是廢紙1張，立即止付貨款而報警，潘辯是他人偽裝其穿著和髮型寄送包裹而被一一戳破，法官判他7月刑。

潘矢口否認犯行，他辯稱，本案不是他做的，他機車鑰匙、衣服不見，是王男躲在他家隔壁，利用木馬程式做的；而監視器畫面看到的人實際上是王男，本案都是王男做的。

檢警調查，潘於警詢時自陳該手機門號係其於2011年間申辦，迄至2024年11月間遭警扣押前，均是他本人所使用，認他即是同年10月間利用賣貨便寄送本案包裹者，同時使用自己所註冊的賣貨便帳號。

另他於觀看現場監視器錄影畫面後供稱，前往寄送包裹者所騎乘機車確實是他所使用機車，且該人長相是他沒錯，認寄送包裹的人騎乘他所使用機車，且其外觀特徵確與他相符，因而認定本案向被害人詐騙，並寄送本案包裹者即是他本人。

然而，潘於審理時辯稱其機車鑰匙、衣服不見，是王男躲在其住處隔壁，利用木馬程式做的，監視器畫面看到的人實際上是王男，本案都是王男做的。

台南地院指出，潘於警詢時供稱本案是夏男找人模仿其穿著跟髮型，並騎乘他所有的機車前往超商寄送包裹，前後所述不一，已難採信。

同時，本案所使用的「賣貨便」賣家會員資料是潘本人所註冊，如順利取得包裹的貨款，轉入其會員帳戶後，再撥款至他所綁定銀行帳戶，所以他人如使用被告註冊「賣貨便」帳號寄送包裹，實無從順利取得詐得款項。