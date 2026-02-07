快訊

國中畢旅遇酒醉領隊 半夜闖5女學生房趕不走…硬拔房卡喊單獨聊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳姓男子擔任某國中畢業旅行領隊，半夜以送宵夜名義闖入5名女學生房間，還當眾人面喝酒、拉扯少女大談私事，學生們一再要他離開卻都趕不走，陳不滿還硬拔房間房卡，要求學生送行、單獨聊聊，造成學生受驚嚇；法院以雙方調解，依成年人對少年犯強制罪判陳拘役40日，可上訴。

檢方起訴指出，陳男2024年10月18日凌晨2點多以送宵夜名義，未經同意就闖入1間5名女學生的房間內，還直接在多名少女面前喝酒。

陳男更脫序伸手抓1名女學生手，拉扯令她靠近自己使2人肩碰肩，並向她揚言「兄弟都是這樣打招呼的」，還在酒後大談私事。

女學生們多次要求陳男離開，但陳賴著不走還心生不滿，強行抽下房卡後還命女學生出去，最後學生團結下陳男才悻悻然離去，但其行為已妨害5名女學生使用房間的權利。

檢方訊時，陳否認犯行，辯稱女學生開門的感覺好像要他將宵夜提進去，自己進去後本來要離開，但學生有和他聊幾句，直到學生說等要休息了他就起身離開，沒有強取房卡，可能當時酒醉引起學生誤會。

但女學生們指證歷歷，表示不斷跟陳說「早點回去休息」、「不要在這邊喝酒」、「要休息了」，但他仍不願離去，並有飯店電梯口監視器畫面等，且事後陳男任職的旅行社也因5名女學生受到驚嚇與其和解。

檢方認為，陳凌晨2點趁女學生反應不及闖入房間，又以強暴方式抽起房卡，以名片代替插入電座，並要求女學生送行、單獨聊聊，顯有妨害其等自由使用房間權利，依侵入住宅、強制等罪嫌起訴他。

台中地院審酌，陳身為國中畢旅領隊，自無不知學生未滿18歲之理，審酌他最終坦承，已和5人調解，依成年人對少年犯強制罪判他拘役40日，得易科罰金。

陳男擔任領隊帶<a href='/search/tagging/2/國中生' rel='國中生' data-rel='/2/111362' class='tag'><strong>國中生</strong></a>畢旅時，半夜闖入5名女學生房間喝酒、拉扯學生，造成少女受到驚嚇。示意圖／ingimage
房間 國中生 畢業旅行 未成年
