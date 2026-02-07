闖水庫獵捕穿山甲藏機車置物箱判6月上訴駁回 法官：不人道對待

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

鄭男去年6月摸黑闖基隆新山水庫管制區，獵捕一隻保育類穿山甲後裝入白色手提袋，放置機車置物箱要逃離，被保全發現後報警，法官依野生動物保育判刑6月。鄭提上訴，稱不是有心的，以為受傷要帶回，法官不信，駁回上訴。

基隆地院判決書指出，鄭男去年6月27日0時，騎機車到自來水公司新山水庫管制區域，涉嫌摸黑徒手獵捕一隻「台灣穿山甲」，並將牠裝入白色手提包內，放置機車座墊的置物箱準備離去。

基隆市警第四分局接獲新山水庫保全人員通報，有人侵入水庫管制區域，員警趕至現場攔查，鄭男原本矢口否認，打開置物箱赫然發現穿山甲，警方將他移送法辦，穿山甲則由基隆市動物保護防疫所安置照顧。法官一審判決有期徒刑6月，可易科罰金。

法官指出，穿山甲屬經農業部公告列為珍貴稀有的第二級保育類野生動物，族群量並未逾越環境容許量，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。

鄭男不滿判決結果提上訴，他指看見穿山甲的時候，行動緩慢，以為是受傷的，想將其帶回去，之後就被警察查獲，真的不是有心的，請從輕量刑。

法官審理指出，鄭男將穿山甲裝入白色手提袋，並幽禁於密不透風的機車置物車箱內，擬騎車離去，主觀上有將穿山甲據為己有的獵捕犯意，否則不會對保育類動物以如此不人道方式對待。未經許可以徒手抓捕穿山甲，屬野生動物保育法之非法獵捕行為。

動保所表示，穿山甲是台灣特有亞種，也是二級保育類野生動物，屬於哺乳動物，主要棲息於亞熱帶地區和熱帶地區的山區森林、灌叢等環境，為夜行動物，以螞蟻、白蟻為食物，體長約30至100公分。基隆山區穿山甲生態不少，提醒民眾不可獵捕，否則觸犯野生動物保育法規定。

闖新山水庫管制區獵捕穿山甲，藏機車置物箱起獲男判刑6月。示意圖／警方提供
