土城清水所長劉宗鑫遭吸毒女開車拖行撞死 國民法官昨起連審4天

新北市土城警分局前水派出所前所長劉宗鑫前年9月底因吸毒女陳嘉瑩拒檢開車拖行撞施工護欄致死，新北地檢署去年依殺人罪及駕駛動力交通工具妨害公務執行等罪嫌起訴，新北地院國民法官昨起至下周三連審4天，新北警方表示願做家屬強大後盾。

土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫執行勤務遭拖行致案，昨由國民法官參與審理，新北地院昨下午首度開庭，檢察官當庭播放劉宗鑫「最後一次執勤」所配戴的密錄器影音，劉母當庭嚎哭癱倒地上，劉父指著陳女怒斥，「妳良心何在？」並拿出兒子的警帽表示，「我今天把我兒子帶來，他永遠跟我在一起。」隨即爆哭喘不過氣。

檢方與被告陳嘉瑩辯護律師昨首次當庭攻防，檢方主張陳嘉瑩涉犯殺人、妨害公務、妨害公眾往來、毒駕等罪，審判長許必奇諭知，合議庭認為陳女另涉犯妨害公務致死、妨害公眾往來致死、毒駕致死、肇事致死逃逸等罪。

陳女透過律師表示，她當時停在路邊等朋友，雖有吸毒但意識清楚，並無「不安全駕駛」情形，因此劉宗鑫要求檢查包包是違法的，但陳女婉拒檢查後，劉宗鑫仍不讓她離開，於是陳女選擇駕車離去，但因方向盤被劉宗鑫的手抓著，無法正常駕駛，而且要閃避前方一輛公車，所以車子往左偏，撞上施工護欄。陳女律師強調，陳女只認傷害致死、毒駕、肇逃罪，不承認殺人罪，也不認妨害公務罪，強調劉宗鑫是違法執行盤查。

現任土城警分局長沈明義親昨到場出庭旁聽陪伴劉宗鑫家屬，曾與宗鑫並肩作戰的前任分局長陳建龍，以及時任新北市警局長的警政署副署長廖訓誠，昨天也請假到庭旁聽。新北市警方指出，他們會以實際行動站到最前線，捍衛所有員的尊嚴與正義，展現警察機關「一脈相承、永不遺忘」的強大後盾。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885