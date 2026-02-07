快訊

國際名模驚傳陳屍家中！才剛搬家、戀情甜蜜...21歲新星死因初判「自然死亡」

幽靈文獻／用AI造假文獻 學術界正用惰性賭上公信力？

不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

聽新聞
0:00 / 0:00

土城清水所長劉宗鑫遭吸毒女開車拖行撞死 國民法官昨起連審4天

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城警分局前水派出所前所長劉宗鑫前年9月底因吸毒女陳嘉瑩拒檢開車拖行撞施工護欄致死，新北地檢署去年依殺人罪及駕駛動力交通工具妨害公務執行等罪嫌起訴，新北地院國民法官昨起至下周三連審4天，新北警方表示願做家屬強大後盾。

土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫執行勤務遭拖行致案，昨由國民法官參與審理，新北地院昨下午首度開庭，檢察官當庭播放劉宗鑫「最後一次執勤」所配戴的密錄器影音，劉母當庭嚎哭癱倒地上，劉父指著陳女怒斥，「妳良心何在？」並拿出兒子的警帽表示，「我今天把我兒子帶來，他永遠跟我在一起。」隨即爆哭喘不過氣。

檢方與被告陳嘉瑩辯護律師昨首次當庭攻防，檢方主張陳嘉瑩涉犯殺人、妨害公務、妨害公眾往來、毒駕等罪，審判長許必奇諭知，合議庭認為陳女另涉犯妨害公務致死、妨害公眾往來致死、毒駕致死、肇事致死逃逸等罪。

陳女透過律師表示，她當時停在路邊等朋友，雖有吸毒但意識清楚，並無「不安全駕駛」情形，因此劉宗鑫要求檢查包包是違法的，但陳女婉拒檢查後，劉宗鑫仍不讓她離開，於是陳女選擇駕車離去，但因方向盤被劉宗鑫的手抓著，無法正常駕駛，而且要閃避前方一輛公車，所以車子往左偏，撞上施工護欄。陳女律師強調，陳女只認傷害致死、毒駕、肇逃罪，不承認殺人罪，也不認妨害公務罪，強調劉宗鑫是違法執行盤查。

現任土城警分局長沈明義親昨到場出庭旁聽陪伴劉宗鑫家屬，曾與宗鑫並肩作戰的前任分局長陳建龍，以及時任新北市警局長的警政署副署長廖訓誠，昨天也請假到庭旁聽。新北市警方指出，他們會以實際行動站到最前線，捍衛所有員的尊嚴與正義，展現警察機關「一脈相承、永不遺忘」的強大後盾。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年9月底因吸毒女陳嘉瑩拒檢開車拖行撞施工護欄致死，新北地院國民法官昨起連審4天，新北警方表示願做家屬強大後盾。圖／警方提供
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年9月底因吸毒女陳嘉瑩拒檢開車拖行撞施工護欄致死，新北地院國民法官昨起連審4天，新北警方表示願做家屬強大後盾。圖／警方提供
新北市土城警分局前水派出所前所長劉宗鑫前年9月底因吸毒女陳嘉瑩拒檢開車拖行撞施工護欄致死，新北地院國民法官昨起連審4天，新北警方表示願做家屬強大後盾。圖／警方提供
新北市土城警分局前水派出所前所長劉宗鑫前年9月底因吸毒女陳嘉瑩拒檢開車拖行撞施工護欄致死，新北地院國民法官昨起連審4天，新北警方表示願做家屬強大後盾。圖／警方提供

國民法官 妨害公務 毒駕
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

更衣間15刀奪命 妻涉家暴殺夫嘉檢殺人罪提起公訴

台中男一刀斃命橫死街頭母目睹慘劇 國民法官判13年半

貨車司機毒駕害命「驗尿偷加水」判8年 上訴遭高院駁回

影／囂張吸毒仔！闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

相關新聞

土城清水所長劉宗鑫遭吸毒女開車拖行撞死 國民法官昨起連審4天

新北市土城警分局前水派出所前所長劉宗鑫前年9月底因吸毒女陳嘉瑩拒檢開車拖行撞施工護欄致死，新北地檢署去年依殺人罪及駕駛動...

酒駕男罰鍰稅金拖7年不理 桃園分署查封房產欲拍賣…妹急刷卡救援

桃園劉姓男子8年前遇警酒測值超標，重罰9萬元不理，連汽車牌照、稅金也不繳，執行署桃園分署收案只查扣8000餘元，上月鐵腕...

補充保費罰鍰3倍合理？憲法法庭判違憲…兩派仍筆戰不休

全晟土木包工業負責人陳冠均發給三名領日薪的工人一六二萬元薪資，屬全民健康保險法「非所屬投保單位給付之薪資所得」，依規定應...

接受鍾文智招待喝花酒濫查個資 南港分局副所長羈押 督察組長也拔官

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，台北地檢署追查此案，原先鎖定信...

漏開罰單…台南警私會酒駕男女友邀功 還傳個資與親友閒聊被起訴

台南市警二分局黃姓警員被控去年6間取締來自高雄一對情侶共騎機車涉酒駕，僅對男子開單，漏開女友罰單，事後又到其下榻飯店內邀...

新店山林保護區違法囤放200噸廢棄物 北檢聲押3人獲准

台北地檢署接獲檢舉，指新北市新店區祥和路山區，有業者非法存放高達200公噸廢棄物，由於該處屬林地保護區，檢方昨天大陣仗搜索9處點，拘提安城清潔社、豪萬環保公司負責人及員工共4人到案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。