酒駕男罰鍰稅金拖7年不理 桃園分署查封房產欲拍賣…妹急刷卡救援

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園劉姓男子8年前遇警酒測值超標，重罰9萬元不理，連汽車牌照、稅金也不繳，執行署桃園分署收案只查扣8000餘元，上月鐵腕查封名下僅權利三分之一房屋，手足驚覺不妙，妹妹昨趕到分署刷卡清償哥哥累進達12萬6710元欠款，驚險保住房產。

桃園分署說，現年60歲的劉男於2018年7月26日騎車，行經桃園平鎮陸光路14巷口時，遭員警攔檢實施酒測，檢出酒精濃度超標，開單舉發，桃市府交通事件裁決處依法處以新台幣9萬元罰鍰，劉男事後不但未繳酒駕罰單，連名下汽車使用牌照稅、燃料費一併拖欠，成為名副其實「欠費大戶」。

案移桃園分署執行，執行官展開雷厲風行追討行動，先將劉男的壽險及銀行存款簿扣得清償8377元，執行官多次到劉家附近查訪、催告，並到府拜訪，劉男始終是「死豬不怕開水燙」態度，對公權力不聞不問。

執行官持續清查，終於找到劉男在平鎮區還擁有間共同持分權利三分之一房產，今年1月20日發函通知將查封並進行拍賣，同年月27日接獲劉男的妹妹去電詢問，表示「哥哥現在經濟不好，沒能力繳罰款，她會先幫忙繳，免得房屋被拍賣」，前天（5日）下午3時餘，劉男和妹妹一同到桃園分署處理，由妹妹的信用卡繳清滯欠金額12萬6710元，案件才宣告落幕。

桃園分署強調，為回應社會對「酒駕零容忍」的高度期待，將持續強力執行此類案件，絕不讓違法者心存僥倖，提醒，目前已針對酒駕義務人提供「台灣戒酒暨酒癮防治中心」的轉介管道，期盼能從源頭防制酒駕悲劇發生。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

桃園60歲劉男8年前酒測值超標，挨罰9萬不理，連汽車牌照、燃料稅也不繳，桃園分署多方催討，搜刮8千餘元，幾經執行官清查，找著共同持分的房產，通知將查封拍賣，妹妹出面代哥哥繳清12萬餘元欠款。圖／執行署桃園分署提供
桃園60歲劉男8年前酒測值超標，挨罰9萬不理，連汽車牌照、燃料稅也不繳，桃園分署多方催討，搜刮8千餘元，幾經執行官清查，找著共同持分的房產，通知將查封拍賣，妹妹出面代哥哥繳清12萬餘元欠款。圖／執行署桃園分署提供

桃園 酒駕 妹妹
