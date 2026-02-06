接受鍾文智招待喝花酒濫查個資 南港分局副所長羈押 督察組長也拔官

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，台北地檢署追查此案，原先鎖定信義分局三張犂派出所副所長李俊良收賄，經分析扣押手機後，意外發現南港分局派出所副所長黃梓翔，擅用職權替鍾文智查個資討債，還與兩線三星督察組長李新民接受招待喝花酒，檢方認為全案有共犯未到案，聲押禁見黃梓翔，法院晚間裁准羈押，全案已兩個副所長收押，案情向上延燒。

黃梓翔因案羈押將立即停職，同案被約談的李新民雖無保請回，但他承認曾與鍾文智共赴中山區酒店喝花酒，涉足不當場所，警方採最嚴厲懲處，除記過、改調警務正，還將追究相關幹部考核監督不周責任。

鍾文智2021至2023年間，因炒股被法院裁定天價交保，規定每周向福德派出所報到3次，但他被限制住居期間，不僅沒按時前往福德派出所簽到，反而透過警界有力人士「項哥」結識時任副所長李俊良，由李俊良護航偽造簽到紀錄，由於李俊良有筆710萬元不明款項，檢方懷疑是收賄的對價，聲押李俊良與充當鍾文智白手套的司機葉仲清獲准。

調查局分析葉仲清手機通訊軟體，查出鍾文智曾拿數千萬託友人炒作康友–KY股票，沒想到後來竟被黑吃黑，A走一大筆錢，鍾文智心有不甘，找上黃梓翔查詢個資，再透過黑道向該名友人討債，但並未成功。辦案人員也從手機發現喝花酒事證，裡面有酒店名稱、小姐照片、包廂號碼等資料，昨天發動第2波搜索。