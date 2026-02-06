聽新聞
漏開罰單…台南警私會酒駕男女友邀功 還傳個資與親友閒聊被起訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南一名警員被控去年6間取締來自高雄一對情侶共騎機車涉<a href='/search/tagging/2/酒駕' rel='酒駕' data-rel='/2/103664' class='tag'><strong>酒駕</strong></a>，僅對男子開單，漏開女友<a href='/search/tagging/2/罰單' rel='罰單' data-rel='/2/103707' class='tag'><strong>罰單</strong></a>，事後又到其下榻飯店內邀功，還將偵查報告及<a href='/search/tagging/2/個資' rel='個資' data-rel='/2/139041' class='tag'><strong>個資</strong></a>等上傳親友群組閒聊。示意圖。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
台南市警二分局黃姓警員被控去年6間取締來自高雄一對情侶共騎機車涉酒駕，僅對男子開單，漏開女友罰單，事後又到其下榻飯店內邀功，還將偵查報告及個資等上傳親友群組閒聊，被訴貪汙治罪條例中的圖利罪及違法利用他人個資罪，黃坦承不諱且深表悔意，檢方建請法官酌情量處適當之刑。

檢方起訴，黃於去年6月22日凌晨2時許，在台南中西區因執行擴大臨檢勤務，查獲廖騎乘機車後載同行石女並涉犯酒駕犯行，廖經酒測呼氣酒精濃度達每公升0.49毫克。

未料，黃因對石女頗有好感，在廖、石女在派出所等待警方完成警詢筆錄及解送地檢作業途中，黃指示不知情陳姓警員僅對廖開立紅燈右轉、酒精濃度超標、酒駕吊扣牌照舉發單共3張，且故意遺漏隱匿石女罰單，因而免繳6000元罰鍰。廖因涉犯公共危險罪嫌，遭單獨留置及移送地檢署複訊。

檢方表示，石女當日凌晨4時許自行離開中正所，返往下榻旅店門口處，再度恰遇甫下班的黃，2人在該處閒聊1個小時，隨後共同進入石女下榻旅店客房，至上午10時42分許才一同步出房間，黃單獨騎車離去。事後二分局受理檢舉並循線調查，同年月28日責由其他員警對石女補製舉發單。

檢方指出，黃於案發當天在派出所內利用手機，將廖身分證正面連同其酒精測定紀錄表拍照，陸續將照片分別傳送至家族成員群組及友人line群組，私下閒聊議論，甚至將另案涉犯詐欺案嫌犯的偵查報告翻拍照，傳送給友人閒聊。

黃坦承，當時單獨查獲廖酒駕案並為廖酒駕案承辦人，不論廖或石女舉發單當時皆由他負責開單舉發，所以陳姓警員才會使用其個人公務小電腦製單舉發。他也坦承，石女應依法開罰取締，並且無裁量或不予裁罰的空間，同時洩漏偵查中應秘密文書及利用他人個資，供親友私下閒聊交流。

石女表示，在其住宿房間內閒聊，閒聊間黃即曾向她告知，她被廖載，應該也要被開罰單、有少開她這張罰單，她才知道自己也是應依法受罰對象之一。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

檢方建請法官審酌黃於偵查中已自白犯行、坦承不諱且深表悔意，酌情量處適當之刑，以勵自新。圖／本報資料照
檢方建請法官審酌黃於偵查中已自白犯行、坦承不諱且深表悔意，酌情量處適當之刑，以勵自新。圖／本報資料照

酒駕 罰單 個資 警察
