新店山林保護區違法囤放200噸廢棄物 北檢聲押4人獲准
台北地檢署接獲檢舉，指新北市新店區祥和路山區，有業者非法存放高達200公噸廢棄物，由於該處屬林地保護區，檢方昨天大陣仗搜索9處點，拘提安城清潔社、豪萬環保公司負責人及員工共4人到案，訊後違反廢棄物清理法聲押禁見，法院裁准羈押。
被羈押4人包括安城清潔社、木田清潔社與潔立安環保公司負責人黃中進、會計吳苡芯、豪萬環保公司負責人蔡耀成、員工余進源。
依廢棄物清理法規定，從事廢棄物清除、處理業務者，應向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託的機關，申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，方可受託清除、處理廢棄物業務。
檢警清查，安城清潔社與潔立安環保雖有清除許可證，但並無貯存資格，黃中進自2025年起找上蔡耀成合作，由黃中進在新店祥和路山區租用土地，把當地收取的家戶垃圾，違法堆放在保護區，初步發現一般廢棄物高達200公噸，嚴重破壞山林。
檢察官昨指揮新北市刑大、會同新北市政府環境保護局，搜索黃中進、吳苡芯，蔡耀成、余進源4名被告住居所及公司、商號共9處地點，拘提4人到案說明，由於4人說詞不一致，顯有串滅證之虞，有羈押必要。
