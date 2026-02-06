快訊

台南警被控私會酒駕男女友還未連坐開單 被訴圖利罪遭停職

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局黃姓員警被控日前取締來自高雄一對情侶涉酒駕，僅對男子開單，卻未依規定對同車女友開罰，事後又到其下榻飯店內，黃稱只到房間內聊天及上廁所。警方接獲檢舉後報請檢方偵辦後，依涉圖利罪嫌起訴。警方指出，已依法對黃警停職處分，並從嚴追究相關人員行政責任。

二分局指出，去年6月間接獲民眾檢舉，有員警於查緝酒駕案件時，疑似有未依規定進行酒駕連坐開罰及洩密等違法情事，隨即報請檢察官成立專案小組，指揮市警局督察室、政風室、廉政署南調組及分局調查偵辦。

二分局表示，案件偵查終結並已起訴，分局立即依法將該名員警予以停職處分，並從嚴追究相關人員行政責任。針對員警違法犯紀案件，依法嚴處，絕不寬貸，並秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」的立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，以維護警譽，淨化警察團隊的決心。

據了解，黃稱下班後離開派出所，在派出所附近1家旅館恰巧遇到酒駕男的女友，兩人進入房間內聊天及上廁所。

據調查，黃警是警專37期畢業，從警4年多靠著出色的查案績效考上警大二技，可望更上一層樓，未料因為此案栽跟頭。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方接獲檢舉後報請檢方偵辦後，依涉圖利罪嫌起訴。警方指出，已依法對黃警停職處分，並從嚴追究相關人員行政責任。圖／本報資料照

