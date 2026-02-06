3.1萬變9.3萬！違健保法扣費義務遭裁3倍罰鍰 憲法法庭判部分違憲

全晟土木包工業負責人陳冠均2017年分別發給3名工人59萬、63萬、39萬元薪資，屬全民健康保險法「非所屬投保單位給付之薪資所得」，應依規定計收補充保險費，由陳給付時扣取，並向衛生福利部中央健康保險署繳納3萬1千元，因陳未繳，遭裁處3倍罰鍰。陳申請審議、提訴願和行政訴訟都遭駁，改聲請法規範憲法審查，憲法法庭今判健保法第85條部分違憲。

憲法法庭認為，以應扣繳的補充保險費金額為計算罰鍰金額之唯一標準，並處以固定倍數罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有情輕法重之情形，不符責罰相當原則；於此範圍內，牴觸憲法第23條比例原則，違反憲法第15條保障人民財產權意旨。相關機關應於2年內修正，修正完成前，相關機關及法院於個案適用規定有顯然過苛之情形，依判決意旨辦理。

這是憲法法庭今年作出的第二號判決。憲法法庭因在野立委前年修正憲法訴訟法停擺，憲法法庭去年12月19日排除拒絕評議的3名大法官，5名大法官判修正案違憲。憲法法庭今天的判決，仍由謝銘洋等5名大法官評議，認為組成不合法的3名大法官仍缺席。

陳冠均2017年分別給付黃姓、張姓、簡姓工人59萬5663元、63萬6226元及39萬1156元，因為依健保法第31條第1項規定應計收補充保險費，由扣費義務人（陳冠均）給薪時扣取，並於給付日次月底前向健保署繳納，陳未繳。健保署2019年查核時發現，依健保法第31條第2項通知陳繳納3萬1千元（補充保險費費率為1.91%），但陳到了該年9月15日寬限期仍未繳納，健保署依健保法第85條規定，裁處陳3倍、9萬3千元罰鍰。

因每日給薪，陳聲稱無從先行扣取補充保險費，就算他有意願先行墊繳，但這3人都已離職、不易追償，且不論情節輕重「一律罰3倍」不符比例原則。

陳主張健保法第31條第1項第2款、同條第2項、補充保費辦法第4條第1項及健保法第85條均違反憲法第15條 「財產權」、第23條基本權利保障及憲法第153條「保護勞工政策」，應違憲。

因健保法規定「扣費義務人」若不及於規定期限內扣繳時，應先行墊繳給行政機關，陳認為這是在「剝奪該筆自身金錢所有權」，且在一定要件下，還必須負起「繳納所得稅款的責任」，他認為侵害財產權。

憲法法庭今天的審查客體為健保法第85條「扣費義務人未依第31條規定扣繳保險對象應負擔之補充保險費者，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳之金額處1倍之罰鍰；未於限期內補繳者，處3倍之罰鍰。」