新店山區林地保護區驚見200公噸廢棄物 清潔社4人拘提到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市新店區祥和路山區，疑似有不肖業者堆積高達200公噸一般廢棄物，民眾報案檢舉，台北地檢署昨指揮新北市刑大會同新北市環保局搜索拘提安城清潔社、豪萬環保公司負責人、員工等4人到案，今下午移送北檢複訊。

檢警追查，安城清潔社、木田清潔社、潔立安環保公司的負責人黃中進，涉嫌租下林地保護區的土地，用來堆置廢棄物，但公司卻未取得設置廢棄物貯存場資格，從2025年1月起迄今，向新店地區多處大樓簽約收取家戶垃圾後，堆置在此土地，且另向豪萬環保公司收取費用提供土地堆置廢棄物，初步發現一般廢棄物高達200公噸。

北檢偵辦黃男等人違反廢棄物清理法案件，昨指揮新北市警察局刑警大隊並會同新北市政府環境保護局，搜索安城清潔社負責人黃中進、會計吳苡芯，及豪萬環保公司負責人蔡耀成、員工余進源等4名被告住居所及公司、商號等共9處，拘提黃等4人到案說明，今下午移送北檢檢察官複訊。

北檢偵辦新店山區堆置200公噸廢棄物案，安城清潔社會計吳苡芯（左二）、豪萬環保公司負責人蔡耀成（中）涉違反廢棄物清理法遭移送法辦。記者蕭雅娟／攝影
北檢偵辦新店山區堆置200公噸廢棄物案，安城清潔社會計吳苡芯（左二）、豪萬環保公司負責人蔡耀成（中）涉違反廢棄物清理法遭移送法辦。記者蕭雅娟／攝影
北檢偵辦新店山區堆置200公噸廢棄物案，安城清潔社負責人黃中進（左一）、豪萬環保公司員工余進源（持黃色提袋）涉違反廢棄物清理法遭移送法辦。記者蕭雅娟／攝影
北檢偵辦新店山區堆置200公噸廢棄物案，安城清潔社負責人黃中進（左一）、豪萬環保公司員工余進源（持黃色提袋）涉違反廢棄物清理法遭移送法辦。記者蕭雅娟／攝影

廢棄物
相關新聞

更衣間15刀奪命 妻涉家暴殺夫嘉檢殺人罪提起公訴

嘉義縣水上鄉去年8月發生一起震驚地方的家庭悲劇。嘉義地方檢察署偵查上午終結，認定30歲黃姓女子涉嫌在住處更衣間持刀猛刺1...

3.1萬變9.3萬！違健保法扣費義務遭裁3倍罰鍰 憲法法庭判部分違憲

全晟土木包工業負責人陳冠均2017年分別發給3名工人59萬、63萬、39萬元薪資，屬全民健康保險法「非所屬投保單位給付之...

新店山區林地保護區驚見200公噸廢棄物 清潔社4人拘提到案

新北市新店區祥和路山區，疑似有不肖業者堆積高達200公噸一般廢棄物，民眾報案檢舉，台北地檢署昨指揮新北市刑大會同新北市環...

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

南投縣警局前刑警大隊長蕭榮哲遭鏡週刊爆料，指要求女偵查佐陪同應酬、穿著性感，並對女性部屬飆罵。南投縣警局今天表示，相關指...

維冠大樓倒塌衍生六大案 台南地院：民事求償正製作分配表

維冠金龍大樓倒塌後衍生六大案，建商林明輝等人被判刑5年定讞，其餘5件民事訴訟，剩下國賠案上訴三審中。外界關注民事賠償部分...

政二代顏大鈞吸金上億元搞不清債務 法官宣告沒收6千萬犯罪所得

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，法官認顏...

