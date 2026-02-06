新店山區林地保護區驚見200公噸廢棄物 清潔社4人拘提到案

新北市新店區祥和路山區，疑似有不肖業者堆積高達200公噸一般廢棄物，民眾報案檢舉，台北地檢署昨指揮新北市刑大會同新北市環保局搜索拘提安城清潔社、豪萬環保公司負責人、員工等4人到案，今下午移送北檢複訊。

檢警追查，安城清潔社、木田清潔社、潔立安環保公司的負責人黃中進，涉嫌租下林地保護區的土地，用來堆置廢棄物，但公司卻未取得設置廢棄物貯存場資格，從2025年1月起迄今，向新店地區多處大樓簽約收取家戶垃圾後，堆置在此土地，且另向豪萬環保公司收取費用提供土地堆置廢棄物，初步發現一般廢棄物高達200公噸。

北檢偵辦黃男等人違反廢棄物清理法案件，昨指揮新北市警察局刑警大隊並會同新北市政府環境保護局，搜索安城清潔社負責人黃中進、會計吳苡芯，及豪萬環保公司負責人蔡耀成、員工余進源等4名被告住居所及公司、商號等共9處，拘提黃等4人到案說明，今下午移送北檢檢察官複訊。