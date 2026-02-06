漆畫變暗沉求償修補費 因業者未保證永不褪色敗訴

快訊

中央社／ 高雄6日電

高雄許姓男子向一間藝術公司購買3幅越南漆畫，但買了7年後發現畫作開始暗沉、白化，許男求償50萬元修補費。高雄地院認為，業者從未保證「永不褪色」，判許男敗訴。

高雄地方法院判決指出，許男民國106年間陸續向一間藝術公司買下陳姓藝術家創作的「移動花園」，以及阮姓藝術家的「暗河」、「雲霧山谷」等3幅漆畫。但許男主張，他在113年4月發現畫作出現暗沉且無光澤，與藝術公司當時宣稱「永不褪色」保證不符。 他先要求業者修補畫作至無瑕疵狀態，若無法修補，則應給付新台幣50萬元修補費用。

高雄地院審理時，業者抗辯公司僅保證畫作為藝術家原作，從未承諾「永不褪色」。許男援引的網站介紹、YouTube影片及媒體報導，皆屬於對越南漆畫藝術特性泛稱，並非針對特定畫作契約內容。 且許男可能也有未妥善保存導致白化。

法官經檢視許男提出的作品保證書中，僅記載保證畫作為藝術家本人作品，並未出現「永不褪色」字樣。至於許男提供的相關佐證資料，雖然公司負責人曾向媒體提及「歷經數百年不會褪色」，但這屬於對漆畫藝術魅力闡述，無法直接認定為許男購買的畫作提供品質保證。且許男購入畫作已約7年，難認出現暗沉屬於「意想不到的瑕疵」。

法官認為，藝術公司並未向許男保證畫作具有「永不褪色」品質，因此依請求無理駁回許男之訴，全案仍可上訴。

畫作 藝術家 法官
