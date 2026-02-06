快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉去年8月發生一起震驚地方的家庭悲劇。嘉義地方檢察署偵查上午終結，認定30歲黃姓女子涉嫌在住處更衣間持刀猛刺15刀殺死丈夫，依刑法殺人罪提起公訴，案件將由國民法官參與審理。黃女現暫行安置台中榮民總醫院嘉義分院治療。

嘉義縣水上鄉30歲黃姓妻子與36歲莊姓丈夫，疑經濟、小孩教育觀念問題爭執不斷，2人6次報案互控家暴，去年8月6日凌晨再度爆發口角，黃女涉持刀猛刺丈夫致死，嘉檢聲押禁見獲准。檢察官會同法醫解剖相驗，計15處刀傷，其中胸前及背後等處入刀，貫穿心臟、肺臟，致心臟穿刺破裂與氣血胸死亡。

起訴書指出，黃女為莊姓男子配偶，2人育有3名子女，與家人同住在嘉義縣水上鄉住處。去年8月6日凌晨1時20分疑又為金錢爭吵，莊男走向另間房，黃女跟去後拿出水果刀揮舞，他向住4樓胞弟呼救，胞弟下來見他坐椅子，女子大聲咆哮，就在胞弟報警時，黃女突攻擊猛刺，莊男送醫不治。

案發後，黃女將作案用的水果刀從陽台丟棄至1樓。住在同棟4樓的被害人胞弟察覺異狀後報警，警方到場於屋外道路查扣水果刀1把。莊姓男子緊急送往台中榮民總醫院嘉義分院急救，仍因傷勢過重，於當日凌晨3時12分宣告不治。

嘉縣警局水上分局報請檢方偵辦，並由被害人胞弟提出告訴。檢方認為，黃女在短時間內、同一地點，持刀反覆攻擊被害人，行為具備接續犯特性，涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌，情節重大。至於扣案的水果刀，屬被告所有且為犯罪工具，建請法院依法宣告沒收。

本案除涉及家庭暴力背景，也因造成一死結果，引發社會高度關注。檢方已依刑事訴訟法及國民法官法相關規定提起公訴，後續將交由法院審理，並由國民法官與職業法官共同判斷被告刑責。

更衣間15刀奪命，妻涉家暴殺夫嘉檢殺人罪提起公訴。圖／本報資料照片
國民法官 殺人 家暴
