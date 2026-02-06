南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

南投縣警局前刑警大隊長蕭榮哲遭鏡週刊爆料，指要求女偵查佐陪同應酬、穿著性感，並對女性部屬飆罵。南投縣警局今天表示，相關指控並非事實，但蕭在領導管理與情緒控管確有缺失，已記小過1支並調離主管職，今天改調雲林縣警局警務參事。

鏡週刊報導指出，蕭榮哲擔任刑警大隊長期間，多次要求1名身材高挑的女偵查佐陪同出席應酬，並要求「穿辣一點」，還稱若超過下班時間可申報超勤加班費；女偵查佐向女組長反映後，女組長卻遭蕭以三字經斥責，女偵查佐最終承受不住壓力離職轉行，2名女部屬具名檢舉，相關指控因此曝光。

南投縣警局督察長胡淑淨表示，相關情節經調查均屬「非事實」，並未查出要求女部屬穿著性感陪同應酬，也沒有以超勤作為交換條件的情況；她強調，若真有其事，不可能僅以記小過1支作為處分。

胡淑淨指出，女偵查佐早在檢舉信出現前，便基於個人生涯規畫考慮轉換跑道，去年3、4月完成工作交接，下半年正式離職；她本人與女組長都未提出檢舉。相關報導曝光後，兩人反而擔心家人受到打擾，女組長也感到被外界誤解而困擾。

週刊另指稱，蕭榮哲為警大70期畢業，曾在台中市警局擔任偵查隊長，後調任刑事局中部打擊犯罪中心隊長，113年1月出任南投縣警局刑警大隊長，仕途升遷快速；蕭榮哲其父在彰化縣社頭鄉經營襪子工廠，與警政署前署長黃明昭相識。對此，相關說法警局未予證實。