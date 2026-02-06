快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

聽新聞
0:00 / 0:00

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣警局前刑警大隊長蕭榮哲遭鏡週刊爆料，指要求女偵查佐陪同應酬、穿著性感，並對女性部屬飆罵。南投縣警局今天表示，相關指控並非事實，但蕭在領導管理與情緒控管確有缺失，已記小過1支並調離主管職，今天改調雲林縣警局警務參事。

鏡週刊報導指出，蕭榮哲擔任刑警大隊長期間，多次要求1名身材高挑的女偵查佐陪同出席應酬，並要求「穿辣一點」，還稱若超過下班時間可申報超勤加班費；女偵查佐向女組長反映後，女組長卻遭蕭以三字經斥責，女偵查佐最終承受不住壓力離職轉行，2名女部屬具名檢舉，相關指控因此曝光。

南投縣警局督察長胡淑淨表示，相關情節經調查均屬「非事實」，並未查出要求女部屬穿著性感陪同應酬，也沒有以超勤作為交換條件的情況；她強調，若真有其事，不可能僅以記小過1支作為處分。

胡淑淨指出，女偵查佐早在檢舉信出現前，便基於個人生涯規畫考慮轉換跑道，去年3、4月完成工作交接，下半年正式離職；她本人與女組長都未提出檢舉。相關報導曝光後，兩人反而擔心家人受到打擾，女組長也感到被外界誤解而困擾。

週刊另指稱，蕭榮哲為警大70期畢業，曾在台中市警局擔任偵查隊長，後調任刑事局中部打擊犯罪中心隊長，113年1月出任南投縣警局刑警大隊長，仕途升遷快速；蕭榮哲其父在彰化縣社頭鄉經營襪子工廠，與警政署前署長黃明昭相識。對此，相關說法警局未予證實。

南投縣警局強調，蕭榮哲屬較年輕的主管，在管理、溝通與情緒控管方面確實有不足，部分言行延續警界陽剛文化，未顧及女性同仁感受，因此決定先調離主管職務，再行歷練與訓練。警方也表示，將持續檢視內部管理制度，避免類似爭議再度發生。

南投縣警局前刑警大隊長蕭榮哲（右）遭指控要求女警陪酒。圖／南投縣警局提供
南投縣警局前刑警大隊長蕭榮哲（右）遭指控要求女警陪酒。圖／南投縣警局提供

警大
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南投名間焚化爐爭議 政院：國有地撥用不符規定會取消

首日預約塞爆！ 南投高空打卡點 薰衣草森林「九九峰氦氣球樂園」免費入園、遊客開放規則一次看

影／南投要蓋名間焚化爐…許淑華不畏爭議 4句話表決心

刑事局人事發布！詐防中心重要幹部調整 共19人異動

相關新聞

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

南投縣警局前刑警大隊長蕭榮哲遭鏡週刊爆料，指要求女偵查佐陪同應酬、穿著性感，並對女性部屬飆罵。南投縣警局今天表示，相關指...

更衣間15刀奪命 妻涉家暴殺夫嘉檢殺人罪提起公訴

嘉義縣水上鄉去年8月發生一起震驚地方的家庭悲劇。嘉義地方檢察署偵查上午終結，認定30歲黃姓女子涉嫌在住處更衣間持刀猛刺1...

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

勤美集團創辦人何明憲擔任董事長期間侵占公司7009萬餘元，檢方依違反證券交易法起訴，案件纏訟17年，並歷經三度撤銷發回更...

維冠大樓倒塌衍生六大案 台南地院：民事求償正製作分配表

維冠金龍大樓倒塌後衍生六大案，建商林明輝等人被判刑5年定讞，其餘5件民事訴訟，剩下國賠案上訴三審中。外界關注民事賠償部分...

政二代顏大鈞吸金上億元搞不清債務 法官宣告沒收6千萬犯罪所得

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，法官認顏...

影／蘆洲公寓暗藏天九牌賭場 警破門查獲18人、94萬元

年關將近賭徒蠢動，新北市蘆洲鴨母港大排水溝旁公寓暗藏天九牌職業賭場，警方監控後近日持搜索票破門攻堅查獲18人，查扣賭資和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。