維冠大樓倒塌衍生六大案 台南地院：民事求償正製作分配表

維冠金龍大樓倒塌後衍生六大案，建商林明輝等人被判刑5年定讞，其餘5件民事訴訟，剩下國賠案上訴三審中。外界關注民事賠償部分，台南地院表示，債權人眾多，相當的花時間，正製作分配表。

檢調當年偵辦發現，維冠大樓為省成本加上一連串疏失，包括梁柱設計強度不足、應使用高拉力鋼筋卻誤用中拉力鋼筋等，導致耐震力不足，刑事依業務過失致死罪判建商林明輝、維冠設計部經理洪仙汗、建築師鄭進貴、張魁寶及結構技師鄭東旭皆最重刑度各5年徒刑、併科罰金9萬元，日前服刑完畢。

同時，罹難者家屬及154名受災戶透過消基會提起團體訴訟，法院判林明輝等5人及大合公司要付損害賠償、懲罰性賠償合計7億多元確定；128名受災戶及家屬經法扶基金會台南分會協助，向林明輝等5人及大合公司提起刑事附帶民事賠償，獲賠4.5億元確定；南檢另代位求償犯罪被害補償金，法官判准7536萬多元確定。