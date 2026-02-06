快訊

政二代顏大鈞吸金上億元搞不清債務 法官宣告沒收6千萬犯罪所得

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，法官認顏大鈞犯詐欺取財共6罪，應執行有期徒刑7年10月。顏已與3人和解外，但因雙方均無任何帳本，最後以匯款及對話紀錄為佐，認未和解3人逾6千萬元為犯罪所得沒收。

台南地院指出，雙方均未設帳本等任何收支書面，往來依據主要為對話紀錄、部分匯款紀錄而已，惟雙方間對話紀錄往來複雜，顏雖大致都能依各受害人所要求，提出相應支付分潤資料，但偶有難以核對、未能確認本金等往來細節。因此，犯罪所得、追徵範圍與價額，在認定上困難。

台南地院表示，凡經和解且履行者，若被害人自願放棄對顏請求權，不宜仍認顏有應沒收犯罪所得。至於未經和解者，因關於繁雜的金錢往來，只有被害人、顏最清楚，雙方在有限事證，於法院所達成一致結論。

台南地院認為，經提示事證，基於與顏金錢往來親身經驗，具體表述顏對其等應尚各有1200萬元、3000萬元、1850萬元的應沒收犯罪所得數額。顏經辯護人協助，當庭對3受害人所述，均表示「無」意見。因而認定顏對3人犯罪所得，因未據扣案或合法發還，應對顏分別為沒收、追徵諭知。

台南地院指出，顏利用自己為台南市前副市長之子身分，分別對6名告訴人佯稱投資分潤機會，前期並有依諾支應分潤（實為以後金補前金），而以此等方式接續向6人施詐，致6人因先後陷於錯誤，將款項交給顏，而分別受有高額、鉅額財產損害。

期間顏並瞞著各該告訴人，將所騙得款項部分投入賭博，卻又失利，見已無以維持，即失聯、搬離住處、至他處暫居、嘗試出境。

台南地院認為，顏於偵訊時，對於實際未從事放款、當鋪、重劃區等項目，卻向6人說有這些項目，表示「我知道自己錯了」，並坦稱2024年10月已周轉不靈，他就將錢拿去賭博，但還是繼續跟6人拿錢說要繼續投資，而對於每月要還車貸多少，他自己也不清楚。

又於審理時坦承全部犯行，顏又與受害金額較低3人達成和解並履行完畢，整體可認他犯後態度尚可。法官認顏犯詐欺取財6罪，應執行有期徒刑7年10月。

台南地院指出，顏已與3人和解外，但因雙方均無任何帳本，最後以匯款及對話紀錄為佐，認未和解3人逾6千萬元為犯罪所得沒收。圖／本報資料照
顏大鈞 吸金 賭博
