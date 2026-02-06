影／蘆洲公寓暗藏天九牌賭場 警破門查獲18人、94萬元

年關將近賭徒蠢動，新北市蘆洲鴨母港大排水溝旁公寓暗藏天九牌職業賭場，警方監控後近日持搜索票破門攻堅查獲18人，查扣賭資和抽頭金共94萬2千元，賭場工作人員和賭客分別移送法辦、依社維法裁罰。

蘆洲區長安街73巷某公寓1樓車庫近期夜間出入頻繁引人側目，警方掌握情資之後加強監控蒐證，向新北地方法院聲請搜索票獲准，1日凌晨1時許前往破門攻堅，發現車庫後方另有隔間，牆壁貼滿隔音棉經營職業賭場，查扣1副天九牌、骰子、點鈔機、監視器等證物。

狹小房間擠了18個人無處可逃，倉皇間將一疊疊白花花鈔票塞進廁所馬桶水箱、雜物縫隙全被搜出，包括抽頭金11萬6800元、賭資82萬5200元合計94萬2000元。