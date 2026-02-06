快訊

男子不滿大罷免、兩岸局勢 Threads發文「斬首賴清德」被起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

許姓男子因去年3月間不滿大罷免及兩岸局勢，涉嫌在社群Threads上發表「斬首賴清德救台灣，該你上場了！」等語，台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪起訴，建請法院審酌許多次發表恫嚇言論從重量刑。

起訴指出，許男涉嫌在大陸地區利用電腦設備透過虛擬私人網路VPN連線的社群平台Threads發表恐嚇言論，去年3月4日發表「先殺青鳥蟾蜍，斬首賴清德，東亞就和平了」，3月14日又發表「斬首賴清德救台灣，該你上場了」，3月間某日則是發表「殺青鳥，救台灣，一人一彈，斬首賴清德，你我有責」

檢方認定，許男不滿當時政局多次恐嚇公眾及總統，涉犯刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪，建請法院審酌許多次發表恫嚇言論，嚴重危害社會秩序，且造成社會大眾惶恐，從重量刑以示警懲。

台北地檢署。本報資料照片
恐嚇 賴清德 社群 大罷免
