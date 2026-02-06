快訊

佯稱投資吸金上億元 政二代顏大鈞一審判7年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，梁女當庭哭訴「家庭快破滅了」，顏本人外，梁女等人希望讓他回家好好處理債務，法官准予300萬交保，惟因金額龐大，僅3人和解，台南地院今上午宣判7年10月，可上訴。

台南地院審理時，顏大鈞說，當初為了賺錢、周轉而借錢，之後也因利息太高，致債務越滾越大，因此才會想到出國，逼家人出面幫忙處理，「我知道我錯了」。據了解，顏與3名被害人和解，據了解，他已付賠償金額為債務的1-2成。

受害人梁女提及向家人及友人借錢給顏，自己也快撐不去了，每天與先生吵架，「家庭快破滅了」她哭訴，至少要回3000萬元，一解燃眉之急。6名被害人均不反對讓顏回家，處理債務。

檢方起訴指出，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，分別於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向陳姓等5名被害人涉詐取財物，計達9198萬多元。其中，梁姓被害人於前年6月至8月間，面交37次，計達4375萬元。經檢方追加起訴，累計金額約1.2億元。

顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，台南地院今上午宣判，判刑他7年10月。圖／本報資料照
顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，台南地院今上午宣判，判刑他7年10月。圖／本報資料照

台南 債務 借錢
相關新聞

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

勤美集團創辦人何明憲擔任董事長期間侵占公司7009萬餘元，檢方依違反證券交易法起訴，案件纏訟17年，並歷經三度撤銷發回更...

「甜心議員」林穎孟控術後被家暴 前夫林致光判拘役40日

有「甜心議員」之稱的台北市前議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光涉嫌家暴，指他於她做完人工生殖手術後拉扯她的棉被、爭搶...

家暴「甜心議員」林穎孟判有罪 林致光聲明上訴：捍衛清白

有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光涉嫌家暴，於她做完人工生殖手術後拉扯她的棉被、爭搶她的...

前夫林致光家暴案判拘役 林穎孟：希望不要再有下一個

有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光涉嫌家暴，於她做完人工生殖手術後拉扯她的棉被、爭搶她的...

國軍桃園總醫院清潔標案涉貪 2士官索賄護航業者虛報人頭詐領公帑

國軍桃園總醫院2014年底透過國防部國防採購室辦理2年一期清潔勞務採購案，時任院長辦公室王姓侍從官，夥同行政組承辦人劉姓...

男子不滿大罷免、兩岸局勢 Threads發文「斬首賴清德」被起訴

許姓男子因去年3月間不滿大罷免及兩岸局勢，涉嫌在社群Threads上發表「斬首賴清德救台灣，該你上場了！」等語，台北地檢...

