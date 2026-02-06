佯稱投資吸金上億元 政二代顏大鈞一審判7年10月

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，梁女當庭哭訴「家庭快破滅了」，顏本人外，梁女等人希望讓他回家好好處理債務，法官准予300萬交保，惟因金額龐大，僅3人和解，台南地院今上午宣判7年10月，可上訴。

台南地院審理時，顏大鈞說，當初為了賺錢、周轉而借錢，之後也因利息太高，致債務越滾越大，因此才會想到出國，逼家人出面幫忙處理，「我知道我錯了」。據了解，顏與3名被害人和解，據了解，他已付賠償金額為債務的1-2成。

受害人梁女提及向家人及友人借錢給顏，自己也快撐不去了，每天與先生吵架，「家庭快破滅了」她哭訴，至少要回3000萬元，一解燃眉之急。6名被害人均不反對讓顏回家，處理債務。