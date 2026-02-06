聽新聞
0:00 / 0:00
佯稱投資吸金上億元 政二代顏大鈞一審判7年10月
台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，梁女當庭哭訴「家庭快破滅了」，顏本人外，梁女等人希望讓他回家好好處理債務，法官准予300萬交保，惟因金額龐大，僅3人和解，台南地院今上午宣判7年10月，可上訴。
台南地院審理時，顏大鈞說，當初為了賺錢、周轉而借錢，之後也因利息太高，致債務越滾越大，因此才會想到出國，逼家人出面幫忙處理，「我知道我錯了」。據了解，顏與3名被害人和解，據了解，他已付賠償金額為債務的1-2成。
受害人梁女提及向家人及友人借錢給顏，自己也快撐不去了，每天與先生吵架，「家庭快破滅了」她哭訴，至少要回3000萬元，一解燃眉之急。6名被害人均不反對讓顏回家，處理債務。
檢方起訴指出，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，分別於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向陳姓等5名被害人涉詐取財物，計達9198萬多元。其中，梁姓被害人於前年6月至8月間，面交37次，計達4375萬元。經檢方追加起訴，累計金額約1.2億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言