確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

勤美集團創辦人何明憲擔任董事長期間侵占公司7009萬餘元，檢方依違反證券交易法起訴，案件纏訟17年，並歷經三度撤銷發回更審，最高法院依證交法背信罪判刑3年2月定讞，並通知檢方啟動防逃機制，何確定要入獄。

另外，同案被告、律師凃錦樹則被判刑3年確定，並因另案逃亡通緝中。

何明憲當時是勤美公司董事長兼總經理，也是日華投資公司負責人、日華資產公司董事，而凃錦樹則是勁林爭青資產管理公負責人，2人以平分勞務報酬的方式，2005、2006年間藉由「大廣三不良債權」交易時，侵占日華公司資產3509萬餘元，另在「金典不良債權」交易案，侵占日華資產共計3500萬元。

案件自2009年被檢方起訴後繫屬法院，至今已17年，一審曾判決何明憲無罪，但二審改重判8年徒刑，歷經最高法院三度撤銷判決，發回更審。

台南高分院更三審認為何明憲為上市公司董事長，應本忠實義務，為公司及股東謀取最大利益，竟利用大廣三案、金典案常規交易需支付報酬給凃錦樹機會，由勤美公司從屬公司訂立契約、約定報酬機會，為自己利益，違背職務另與另與勁林公司實際負責人凃錦樹約定，間接自勁林公司分得回流報酬，因而損害勤美公司、日華投資公司、日華資產公司資產。

更三審認定何明憲獲利達3509萬6730元、3500萬元，凃錦樹則無不法利得，審酌何明憲年已近八旬，且根據相關資料，可見推動大廣三案、金典案，對於台中市市容、市民休憩環境與勤美公司收益確有重大助益，平日熱心公益捐款等，判處何明憲3年2月徒刑、凃錦樹3年。