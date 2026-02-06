法務部高層「廉政嫡系」出頭 謝名冠可望接掌廉政署

法務部檢察官人事審議委員會今天公布新一波檢察長異動名單，現任彰化地檢署檢察長謝名冠調派司法行政職，人事案須報行政院核准。據了解，謝名冠的下一站可能被安排接任廉政署長。

謝名冠是廉政署「創署元老」，深受法務部長鄭銘謙器重，鄭曾擔任廉政署署長，鄭銘謙上任部長後，先派謝調升台中高分檢署主任檢察官，再拔擢謝擔任彰化地檢署檢察長；檢察界人士說，謝的人事進程，象徵鄭提攜「自己人」的決志。

依彰化地檢署官網顯示，司法官學院34期結業的謝名冠，國立政治大學法律研究所碩士畢業，分發在台北地檢署，曾任廉政署中部地區調查組長、廉政署肅貪組長，與法務部長鄭銘謙曾任職的廉政署淵源有關。

謝名冠如獲派廉政署長，也牽動法務部高層人事布局，現任廉政署長馮成有望接任法務部常務次長，現任常務次長黃謀信將擔任政務次長，現任政務次長徐錫祥擬調最高檢察署主任檢察官，並可能被提名為下一任檢察總長。