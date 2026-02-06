前夫林致光家暴案判拘役 林穎孟：希望不要再有下一個
有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光涉嫌家暴，於她做完人工生殖手術後拉扯她的棉被、爭搶她的手機害她成傷，林致光今被判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。
林穎孟今天未出庭聽判，但在宣判後透過友人簡短表示，「謝謝法院還我公道，希望不要再有下一個受害者」。
依檢方指控，林致光於2023年9月15日晚上11時至隔日凌晨2時，要求剛人工生殖手術結束的林穎孟歸還林致光所有的上衣，多次出手拉扯林穎孟的棉被，並在爭搶手機過程中將林女推倒，導致林女右腳膝蓋受有擦挫、瘀青等傷勢，林致光涉犯家暴傷害罪，台北地院今天依家暴傷害罪判林致光有罪。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言