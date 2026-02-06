現役軍人酒後伸狼爪摸同袍臀胸 辯「不記得了」也沒用

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名具軍人身分的吳姓男子與女同袍及友人餐敘飲酒。餐後，一行人前往友人位於高雄的住處休息。期間，吳男見女同袍酒醉不適，竟趁對方不及防備，伸手撫摸臀部及胸部，涉犯性騷擾防治法。案經被害人報憲兵處理，台東地檢署偵結，認定事證明確，依法提起公訴。

檢方指出，案發於去年4月初，當時吳男與被害女子及多名友人聚餐飲酒後續攤至友人住處。被害女子因酒力不勝，身體不適，吳男卻趁其意識不清、無法防備之際，對其做出不當肢體接觸，造成被害人極大驚嚇與不適。

被害女子事後立即向在場友人反映遭觸摸一事，情緒明顯驚恐、害怕，隨後報警處理。多名在場友人於詢問偵查中證述，案發後被害人曾當場表示遭吳男觸摸胸部，並出現恐懼反應，相關說法前後一致。

此外，檢方也指出，被害人案發後出現焦慮、憂鬱及睡眠障礙等身心狀況，並提出診斷證明佐證，另有手繪現場圖等資料，足以補強整體犯罪事實。

吳男到案後否認犯行，辯稱「不記得了」，但檢方綜合被害人指述、證人證述及相關事證，認定吳男於短時間內、同一地點，接連觸摸被害人臀部及胸部，屬於同一犯意下的接續行為，已構成意圖性騷擾乘人不及抗拒而觸碰他人身體犯行。

檢方強調，本案係由憲兵單位移送偵辦，顯示吳男具軍人身分，相關行為不僅涉及刑責，也恐影響軍紀形象。案件依性騷擾防治法提起公訴，後續將由法院審理。至於另被指控於酒吧發生的性騷擾情事，因被害人明確表示不提告，檢方依法未另行處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東一名具軍人身分的吳姓男子餐敘飲酒後，伸手撫摸女同袍臀部及胸部，涉犯性騷擾防治法，遭台東地檢署依法提起公訴。記者尤聰光／攝影
台東一名具軍人身分的吳姓男子餐敘飲酒後，伸手撫摸女同袍臀部及胸部，涉犯性騷擾防治法，遭台東地檢署依法提起公訴。記者尤聰光／攝影

性騷擾 憲兵 軍人
