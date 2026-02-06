「甜心議員」林穎孟控術後被家暴 前夫林致光判拘役40日

有「甜心議員」之稱的台北市前議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光涉嫌家暴，指他於她做完人工生殖手術後拉扯她的棉被、爭搶她的手機害她成傷，但林致光否認犯罪，批林穎孟編故事。台北地方法院審結，今天依家暴傷害罪，判林致光拘役40日，可易科罰金4萬元。可上訴。

法院兩度准許勘驗林穎孟提供的蒐證畫面，雙方仍各說各話。林穎孟表示，有家暴是確實的事，否則怎會有長達2年的保護令，她不懂為何林致光一直在抹黑她；林女說，當時林致光搶了她手機還推她，導致她跌坐在地，正在錄影的手機也掉在地上。

林穎孟表示，林致光的暴力是習慣性，她每天都必須假裝微笑，如果不逃，有一天會被林致光弄死。

林致光出庭說，根本沒有家暴的事，一切都是林穎孟編造出來的故事，是林女自己沒拿穩手機掉在地上，否認搶手機與動粗，另表示林穎孟跟他結婚就是搞詐騙、索取大量金錢，很離譜、貪婪。

林致光說，與林穎孟結婚登記完才1個月，林穎孟沒經過他同意偷錄音，3年來對他提6個官司，其中5個不起訴，目前還有夫妻財產分配訴訟在進行，林穎孟不斷喊價提高金額，從200萬元喊到現在的5000萬元。

林穎孟2023年間認遭林致光家暴向法院聲請保護令，台中地院2023年8月間裁定核發暫時保護令，命林致光不得再對林女實施家庭暴力及騷擾行為。

檢方指控，林致光於2023年9月15日晚上11時至隔日凌晨2時，要求剛人工生殖手術結束的林穎孟歸還林致光所有的上衣，多次出手拉扯林穎孟的棉被，並在爭搶手機過程中將林女推倒，導致林女右腳膝蓋受有擦挫、瘀青等傷勢，林致光涉犯家暴傷害罪。

林穎孟原為時代力量黨員，2018年當選市議員，2020年8月退黨；她涉嫌詐領26萬元助理費涉貪，一審依利用職務詐取財物罪判刑3年8月、依圖利罪判刑5年8月，案件上訴二審，下月5日宣判。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線