快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

國台辦列為「台獨打手幫凶」 女檢陳舒怡派花蓮地檢署檢察長

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今年開出6個一審檢察長職缺，檢察官人事審議委會民選委員推薦12人供部長鄭銘謙圈選，名單今經全體檢審會確認公布，包括被中共國台辦列為「台獨打手幫凶」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡6人獲派檢察長。

陳舒怡獲圈選是意料中事。國台辦聲稱要對她終身追責時，鄭銘謙強勢回應，要堅定捍衛司法主權，還要嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，支持台灣司法官公正執法、守護台灣的司法主權，不難看出鄭對陳的好惡。

檢審會今確認的新任檢察長人事，包括法務部法制司司長洪家原派台中地檢署檢察長、保護司副司長林秀敏派雲林地檢署檢察長、最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明派澎湖地檢署檢察長。

以及台灣高等檢察署檢察官趙燕利派金門地檢署檢察長、台灣高等檢察署檢察官陳舒怡派花蓮地檢署檢察長、台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰派連江地檢署檢察長。

士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽職期於今年3月屆滿，新竹地檢署檢察長陳松吉借調國安局副局長，加上屏東地檢署檢察長陳盈錦退休，共有4個首長空缺，鄭銘謙有意調整整體人事布局，告知檢審委員檢察長缺額數為6個。

台灣高檢署檢察官陳舒怡派花蓮地檢署檢察長。圖／聯合報系資料照片
台灣高檢署檢察官陳舒怡派花蓮地檢署檢察長。圖／聯合報系資料照片
法務部法制司司長洪家原派台中地檢署檢察長。圖／聯合報系資料照片
法務部法制司司長洪家原派台中地檢署檢察長。圖／聯合報系資料照片

檢察官 國台辦 廉政署
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

檢察人事震撼彈 下任檢察總長是他？ 廉政署長馮成將高升法務部次長

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

新任政風高階主管聯合宣誓 鄭銘謙：掌握輿情即時澄清回應人民期待

幼兒遭保母虐待致發展遲緩 獲助返印尼與母團聚

相關新聞

「甜心議員」林穎孟控術後被家暴 前夫林致光判拘役40日

有「甜心議員」之稱的台北市前議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光涉嫌家暴，指他於她做完人工生殖手術後拉扯她的棉被、爭搶...

國台辦列為「台獨打手幫凶」 女檢陳舒怡派花蓮地檢署檢察長

法務部今年開出6個一審檢察長職缺，檢察官人事審議委會民選委員推薦12人供部長鄭銘謙圈選，名單今經全體檢審會確認公布，包括...

影／敗壞風紀！南港督察組長與鍾文智同包廂喝花酒玩樂 恐遭拔官調職

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，信義分局三張犂派出所副所長李俊...

前夫林致光家暴案判拘役 林穎孟：希望不要再有下一個

有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光涉嫌家暴，於她做完人工生殖手術後拉扯她的棉被、爭搶她的...

家暴「甜心議員」林穎孟判有罪 林致光聲明上訴：捍衛清白

有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光涉嫌家暴，於她做完人工生殖手術後拉扯她的棉被、爭搶她的...

檢察人事震撼彈 下任檢察總長是他？ 廉政署長馮成將高升法務部次長

法務部6日預計公布檢察長更換名單，包括台中、士林、新竹等地檢署新任檢察長，另一個值得關注的檢察人事是5月即將任期屆滿的檢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。