國台辦列為「台獨打手幫凶」 女檢陳舒怡派花蓮地檢署檢察長
法務部今年開出6個一審檢察長職缺，檢察官人事審議委會民選委員推薦12人供部長鄭銘謙圈選，名單今經全體檢審會確認公布，包括被中共國台辦列為「台獨打手幫凶」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡6人獲派檢察長。
陳舒怡獲圈選是意料中事。國台辦聲稱要對她終身追責時，鄭銘謙強勢回應，要堅定捍衛司法主權，還要嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，支持台灣司法官公正執法、守護台灣的司法主權，不難看出鄭對陳的好惡。
檢審會今確認的新任檢察長人事，包括法務部法制司司長洪家原派台中地檢署檢察長、保護司副司長林秀敏派雲林地檢署檢察長、最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明派澎湖地檢署檢察長。
以及台灣高等檢察署檢察官趙燕利派金門地檢署檢察長、台灣高等檢察署檢察官陳舒怡派花蓮地檢署檢察長、台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰派連江地檢署檢察長。
士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽職期於今年3月屆滿，新竹地檢署檢察長陳松吉借調國安局副局長，加上屏東地檢署檢察長陳盈錦退休，共有4個首長空缺，鄭銘謙有意調整整體人事布局，告知檢審委員檢察長缺額數為6個。
