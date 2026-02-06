影／敗壞風紀！南港督察組長與鍾文智同包廂喝花酒玩樂 恐遭拔官調職

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，信義分局三張犂派出所副所長李俊良疑收賄護航鍾文智，去年遭北檢聲押獲准；檢察官陳雅詩深入追查，發現鍾文智警界人脈豐沛，曾邀請南港分局兩線三星督察組長共赴「名亨」酒店叫妹玩樂，昨天指揮調查局約談李新民到案，李新民向調查官坦承有接受鍾文智招待，由於官警出入不正當場所觸犯風紀，恐遭拔官調職。

另外，鍾文智疑似拿錢委託友人炒作康友–KY股票，沒想到後來竟被黑吃黑，A走數千萬元，鍾文智心有不甘，找上南港派出所副所長黃梓翔查詢個資，再透過黑道前往友人助居所討債，檢方提訊鍾文智司機葉仲清，葉男坦承有此事，檢方認為黃男收賄涉貪，且有「大咖」共犯未到案，向法院聲押禁見，預計今天下午開庭。

全案是由警政署政風室及台北市政府警察局自檢自清查獲，李新民身為掌管警察風紀與查緝色情的督察組長，卻爆出接受股市大亨招待喝花酒，嚴重影響警譽，警方近日將發布兩線三星人事異動，預料李新民官位不保，還有行政懲處。

據調查，鍾文智招待李新民去玩樂的「名亨」酒店，是台北市中山區知名禮服店，該店主打年輕學生妹路線，小姐服務與素質好，雖然消費不便宜，卻是許多政商、黑幫大老常光顧的店家首選。全案由警政署政風室及台北市政府警察局自檢查獲。

李俊良與葉仲清被收押後，專案小組分析扣押手機，發現李新民、黃梓翔與李俊良，常與鍾文智相約「名亨」酒店玩樂，鍾文智根據三人的喜好，常預框小姐給官警坐檯，有時若沒包廂，四人會改去附近其他高檔酒店消費，而三名官警之所以會結識鍾文智，都是經由一名綽號「項哥」的男子牽線。