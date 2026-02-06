快訊

身價數億人瑞和看護閃婚羅生門…律師列疑點：子女若有做1事 婚姻恐無效

檢察人事震撼彈 下任檢察總長是他？ 廉政署長馮成將高升法務部次長

聯合報／ 記者蕭白雪／台北即時報導

法務部6日預計公布檢察長更換名單，包括台中、士林、新竹等地檢署新任檢察長，另一個值得關注的檢察人事是5月即將任期屆滿的檢察總長，賴清德總統是否會在2月提名新人選。據了解，法務部已行文行政院，政務次長徐錫祥擬調任最高檢察署主任檢察官，被解讀是為未來新檢察總長接班人選布局，現任廉政署長馮成則因受長官信任、將升任法務部次長。

法務部今天將開檢察官人事審議會，由於現任的台中地檢署檢察長張介欽、士林地檢署檢察長張芸綺任期屆滿，加上新竹地檢署檢察長陳松吉調任國安局副局長後、以及屏東地檢署檢察長陳盈錦聲請退休，除預計新派六名檢察長外，各地一審檢察長也有一番輪調。

據了解，台中地檢署檢察長可望由法務部現任法制司司長洪家原接任，被大陸國台辦點名為「台獨幫凶」的高檢署檢察官陳舒怡也可望獲派新任檢察長。

此外，檢察總長邢泰釗任期到今年5月8日屆滿，雖然檢察官協會今年並未辦理由基層檢察官票選推薦總長的活動，但依慣例，總統要在任期屆滿前三個月提名新人選、送立法院審查同意後，產生下一任新檢察總長；如果出現空窗期，則可能由法務部指定人選代理。

法務部日前已行文政院，建議將現任政務次長徐錫祥調任最高檢察署主任檢察官，徐錫祥曾調任國安局副局長，此一人事安排被視為是邢泰釗5月任期屆滿卸任後的接班人選。不論是賴總統提名的新總長人選，或是國會因朝野對立升溫未通過，仍可能獲指定為代理總長。

徐錫祥的政務次長一職，預計由辦案及司法行政經驗都豐富的現任常務次長黃謀信接任，至於深獲法務部長鄭銘謙肯定與信任的馮成則預計升任法務部常務次。

法務署廉政署長馮成（左）深受法務部長鄭銘謙（右）信任，可望升法務部常務次長。記者潘俊宏／攝影
檢察總長邢泰釗（左）任期今年5月8日屆滿，法務部已提報相關接任人選建議給行政院。記者林澔一攝影
法務部政務次長徐錫祥成為下一任檢察總長熱門人選。圖／聯合報系資料照片
