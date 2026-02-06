檢察人事震撼彈 下任檢察總長是他？ 廉政署長馮成將高升法務部次長

法務部6日預計公布檢察長更換名單，包括台中、士林、新竹等地檢署新任檢察長，另一個值得關注的檢察人事是5月即將任期屆滿的檢察總長，賴清德總統是否會在2月提名新人選。據了解，法務部已行文行政院，政務次長徐錫祥擬調任最高檢察署主任檢察官，被解讀是為未來新檢察總長接班人選布局，現任廉政署長馮成則因受長官信任、將升任法務部次長。

法務部今天將開檢察官人事審議會，由於現任的台中地檢署檢察長張介欽、士林地檢署檢察長張芸綺任期屆滿，加上新竹地檢署檢察長陳松吉調任國安局副局長後、以及屏東地檢署檢察長陳盈錦聲請退休，除預計新派六名檢察長外，各地一審檢察長也有一番輪調。

據了解，台中地檢署檢察長可望由法務部現任法制司司長洪家原接任，被大陸國台辦點名為「台獨幫凶」的高檢署檢察官陳舒怡也可望獲派新任檢察長。

此外，檢察總長邢泰釗任期到今年5月8日屆滿，雖然檢察官協會今年並未辦理由基層檢察官票選推薦總長的活動，但依慣例，總統要在任期屆滿前三個月提名新人選、送立法院審查同意後，產生下一任新檢察總長；如果出現空窗期，則可能由法務部指定人選代理。

法務部日前已行文政院，建議將現任政務次長徐錫祥調任最高檢察署主任檢察官，徐錫祥曾調任國安局副局長，此一人事安排被視為是邢泰釗5月任期屆滿卸任後的接班人選。不論是賴總統提名的新總長人選，或是國會因朝野對立升溫未通過，仍可能獲指定為代理總長。