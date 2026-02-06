助鍾文智查個資討債 南港分局副所長疑接受招待喝花酒 聲押禁見

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，卻在發監前潛逃出境，台北地檢署去年聲押信義分局三張犂派出所副所長李俊良獲准，檢方又查出，鍾文智曾被友人黑吃黑，透過南港分局督察組長李新民、南港派出所副所長黃梓翔查詢個資討債，並接招待喝花酒，昨天指揮調查局搜索約談2人到案，檢察官陳雅詩漏夜偵訊後，認為黃梓翔犯罪嫌疑重大，且有共犯未到案，聲押禁見。

至於李新民尚在訊中，調查局同步提訊與鍾文智在押的司機葉仲清，釐清葉仲清是否充當白手套送錢給官警，詢後還押台北看守所。

調查局清查，鍾文智曾委託友人投資紅極一時的生技股后康友–KY股票，沒想到後來竟被黑吃黑，A走數千萬元，鍾文智心有不甘，找上李新民、黃梓翔幫忙查詢個資，再透過黑道前往相關處所討債，專案小組根據相關金流，懷疑有官警收賄。

康友-KY前董事長黃文烈被控利用「鮭魚返鄉」政策，夥同印尼籍大陸房地產大亨王命亮（通緝中）於境外設立假外資康友製藥詐騙201億元，另炒股坑殺投資人，一審依證券交易法等多罪判黃25年徒刑。檢調清查資料比對，鍾文智與黃文烈有相當程度關聯，只是鍾文智沒料到自己也會遭詐。