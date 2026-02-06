病妻丟下14樓 老翁輕判2年半

林姓七旬老翁因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理又拒絕他人照護，林身心俱疲，前年十二月間將病妻自十四樓住處窗戶丟下摔死，再前往派出所自首。新北地方法院考量林自首，又是長照悲劇，家屬也不追究，兩度減刑依殺人罪判他二年六月徒刑。

建築師退休的林姓老翁與妻子育有二子一女，子女均已成家、未同住，經濟狀況優渥。林原與妻子過著四處旅遊、攝影的悠閒生活，事發三年前，妻子經診斷罹患無法痊癒的水腦症，逐漸發生平衡感喪失、尿失禁、性格改變和智能障礙等症狀，身體每況愈下。

林原一肩扛起照顧重擔，每天煮食三餐及照顧妻子起居，但自前年八月起，林逐漸不堪負荷，申請長照服務，改由居服員每天來家中陪伴及協助盥洗四小時，但妻子執意丈夫照顧，拒絕外人幫忙。

案發日上午七點五十六分，林將妻子的輪椅推往客廳窗邊，讓妻子手扶窗台站立後，將她從窗戶推下樓，他再前往派出所自首。

林長年獨力照護病妻，但妻子病情持續惡化，幾乎喪失行動、自理、語言及與旁人互動能力。偵、審期間，林坦承犯行，家屬也表示失去至親已很難過，不對林求償。新北地院認為，林的犯行與一般出於逞凶鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段有別，依刑法自首、「情堪憫恕」條款兩度減刑，輕判二年六月徒刑。

隨著台灣進入超高齡社會，長照悲劇發生日增，法院常同情被告而予減刑，如何避免模仿效應和成為辯詞樣板也是隱憂。

一名主任檢察官指出，長照殺人案的被告是否最後被法官認定情堪憫恕，仍靠檢方做最後的把關，檢察官在起訴論罪時，都會進行量刑調查，審視身為照顧者的被告與死者間的感情、親密程度或其他糾葛等各種關係。