聽新聞
0:00 / 0:00

病妻丟下14樓 老翁輕判2年半

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

林姓七旬老翁因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理又拒絕他人照護，林身心俱疲，前年十二月間將病妻自十四樓住處窗戶丟下摔死，再前往派出所自首。新北地方法院考量林自首，又是長照悲劇，家屬也不追究，兩度減刑依殺人罪判他二年六月徒刑。

建築師退休的林姓老翁與妻子育有二子一女，子女均已成家、未同住，經濟狀況優渥。林原與妻子過著四處旅遊、攝影的悠閒生活，事發三年前，妻子經診斷罹患無法痊癒的水腦症，逐漸發生平衡感喪失、尿失禁、性格改變和智能障礙等症狀，身體每況愈下。

林原一肩扛起照顧重擔，每天煮食三餐及照顧妻子起居，但自前年八月起，林逐漸不堪負荷，申請長照服務，改由居服員每天來家中陪伴及協助盥洗四小時，但妻子執意丈夫照顧，拒絕外人幫忙。

案發日上午七點五十六分，林將妻子的輪椅推往客廳窗邊，讓妻子手扶窗台站立後，將她從窗戶推下樓，他再前往派出所自首。

林長年獨力照護病妻，但妻子病情持續惡化，幾乎喪失行動、自理、語言及與旁人互動能力。偵、審期間，林坦承犯行，家屬也表示失去至親已很難過，不對林求償。新北地院認為，林的犯行與一般出於逞凶鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段有別，依刑法自首、「情堪憫恕」條款兩度減刑，輕判二年六月徒刑。

隨著台灣進入超高齡社會，長照悲劇發生日增，法院常同情被告而予減刑，如何避免模仿效應和成為辯詞樣板也是隱憂。

一名主任檢察官指出，長照殺人案的被告是否最後被法官認定情堪憫恕，仍靠檢方做最後的把關，檢察官在起訴論罪時，都會進行量刑調查，審視身為照顧者的被告與死者間的感情、親密程度或其他糾葛等各種關係。

殺人 長照
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

法院認證長照悲劇！新北老翁抱病妻丟下14樓慘死輕判2年6月

長照喘息服務核心不變 衛福部：聘僱外籍看護也能使用

2樓裝冷氣1樓漏水…老婦人氣樓上鄰居不修 持棍傷人法官輕判

長照基金財源首見下滑 楊志良：若還在政府一定會推「長照保險制」

相關新聞

助鍾文智查個資討債 南港分局副所長疑接受招待喝花酒 聲押禁見

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，卻在發監前潛逃出境，台北地檢署去年聲押信義分局三張犂派出所副所長李俊良獲准...

病妻丟下14樓 老翁輕判2年半

林姓七旬老翁因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理又拒絕他人照護，林身心俱疲，前年十二月間將病妻自十四樓住處窗戶丟下摔死，...

300萬行賄桃市副局長不成 食品業老董反被訴

國內一間食材原物料供應商吳姓董事長因桃園工廠擴廠申請多次遭桃園市政府駁回，找上時任市政顧問的蕭姓友人幫忙，二○二三年三月...

檢方偵辦不實連署罷免案查出縣議員洩密 消息來源「關鍵人」30萬交保

檢調去年偵辦宜蘭不實連署罷免，起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，檢方在查扣被告手機發現，林明昌的兒子林岳賢議員在檢調搜索前...

鍾文智炒股遭黑吃黑 南港分局督察組長助查個資討債 被調查局搜索

「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7000萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，台北地檢署查出...

回家過年！台積電洩密案 工程師吳秉駿、弋一平2人交保加科技監控

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，智慧法院上月底裁定自本月1日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。