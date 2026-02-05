快訊

美股早盤／雙利空拖累大盤再跌！高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%

檢方偵辦不實連署罷免案查出縣議員洩密 消息來源「關鍵人」30萬交保

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

檢調去年偵辦宜蘭不實連署罷免，起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，檢方在查扣被告手機發現，林明昌的兒子林岳賢議員在檢調搜索前晚，透過LINE群告知「明天檢調搜索」等語。檢調今天以涉犯洩密罪偵訊林岳賢等4人，林岳賢30萬元交保，友人吳男疑為消息來源關鍵，檢方考量串供之虞聲押，法院深夜裁定30萬元交保。

據了解，吳姓男子在外交友廣闊，檢方不排除有調查人員或警政人員洩密給吳男，吳告知林岳賢，林岳賢又透過LINE傳訊息給縣黨部及家族群組。後續吳男將被列為偵辦重點，釐清是否有公務員在檢方偵辦前洩露偵查秘密。

國民黨宜蘭縣黨部與「滿城封宇」民團去年發動罷免民進黨立委陳俊宇，由於一階連署人數未達標，縣黨部人員涉嫌指示或偽造提議人名冊達到4000多份，宜蘭地檢署去年6月19日依個人資料保護法、偽造私文書罪嫌起訴12人。

事隔7個多月，檢調今天以洩密罪再度搜索。檢方去年4月間偵辦期間，當時擔任縣黨部書記長的俞凌傑、總幹事陳堅豐等人遭收押，檢察官從查扣的手機中發現，4月24日檢調展開搜索調查前一晚，林岳賢在外聽到風聲，透過LINE貼出「明天檢調搜索，不可靠消息來源」或「明天檢調搜索」等語到群組或傳給個人，涉嫌洩露搜索等偵查秘密。

宜蘭地檢署分案偵辦，今天指揮法務部調查局北部地區機動工作站，搜索林岳賢住居所等共9處，並通知包括林明昌及林岳賢父子等共4人到案說明。

林明昌以證人的身分前往調查局說明。據了解，林明昌去年當時不在國內，未讀群組簡訊，亦不清楚此事，他在說明後上午近11時被請回。

林岳賢與另一名吳姓友人移請地檢署複訊，林岳賢晚間以30萬元交保；吳男疑為消息來源，因有滅證、勾串共犯或證人之虞，地檢署向法院聲請羈押禁見，但因非屬國防機密以外的洩密罪，宜蘭地方法院深夜裁定吳30萬元交保。

檢調去年偵辦不實連署罷免案時，宜蘭縣議員林岳賢疑涉洩密罪今天遭約談，下午被移送地檢署複訊時喊冤，疑為消息來源的吳姓友人晚間被檢察官聲押禁見，法院深夜栽定吳男30萬元交保。記者戴永華／攝影
檢調去年偵辦不實連署罷免案時，宜蘭縣議員林岳賢疑涉洩密罪今天遭約談，下午被移送地檢署複訊時喊冤，疑為消息來源的吳姓友人晚間被檢察官聲押禁見，法院深夜栽定吳男30萬元交保。記者戴永華／攝影

檢調 宜蘭
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

幽靈連署罷免案扯出宜蘭縣議員涉洩密 林岳賢30萬元交保喊冤

宜蘭幽靈連署案扯出議員涉洩密？ 吳宗憲：坊間皆知要搜索縣黨部

偽造罷免陳乃瑜連署書 羅明才服務處2主任認罪、求緩刑

家族line傳「不可靠消息…」宜蘭縣議員林岳賢涉罷免案洩密罪遭約談

相關新聞

歸亞蕾胞妹、退役少將被控共諜...國安法無罪確定 反滲透法撤銷發回

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂等4人，被控收受大陸資金拉攏退役將領...

影／ 與杜秉澄夫妻決裂 徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦日前因涉及詐騙、洗錢，經檢調起訴羈押後，目前交保候傳，杜秉澄日前現身法院，怒批徐...

幽靈連署罷免案扯出宜蘭縣議員涉洩密 林岳賢30萬元交保喊冤

檢調去年偵辦宜蘭幽靈連署罷免案，起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，事過7個月後追查林明昌的兒子縣議員林岳賢在檢調搜索前一天...

檢方偵辦不實連署罷免案查出縣議員洩密 消息來源「關鍵人」30萬交保

檢調去年偵辦宜蘭不實連署罷免，起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，檢方在查扣被告手機發現，林明昌的兒子林岳賢議員在檢調搜索前...

鍾文智炒股遭黑吃黑 南港分局督察組長助查個資討債 遭調查局搜索

「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7000萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，台北地檢署查出...

回家過年！台積電洩密案 工程師吳秉駿、弋一平2人交保加科技監控

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，智慧法院上月底裁定自本月1日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。