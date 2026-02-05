檢方偵辦不實連署罷免案查出縣議員洩密 消息來源「關鍵人」30萬交保

檢調去年偵辦宜蘭不實連署罷免，起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，檢方在查扣被告手機發現，林明昌的兒子林岳賢議員在檢調搜索前晚，透過LINE群告知「明天檢調搜索」等語。檢調今天以涉犯洩密罪偵訊林岳賢等4人，林岳賢30萬元交保，友人吳男疑為消息來源關鍵，檢方考量串供之虞聲押，法院深夜裁定30萬元交保。

據了解，吳姓男子在外交友廣闊，檢方不排除有調查人員或警政人員洩密給吳男，吳告知林岳賢，林岳賢又透過LINE傳訊息給縣黨部及家族群組。後續吳男將被列為偵辦重點，釐清是否有公務員在檢方偵辦前洩露偵查秘密。

國民黨宜蘭縣黨部與「滿城封宇」民團去年發動罷免民進黨立委陳俊宇，由於一階連署人數未達標，縣黨部人員涉嫌指示或偽造提議人名冊達到4000多份，宜蘭地檢署去年6月19日依個人資料保護法、偽造私文書罪嫌起訴12人。

事隔7個多月，檢調今天以洩密罪再度搜索。檢方去年4月間偵辦期間，當時擔任縣黨部書記長的俞凌傑、總幹事陳堅豐等人遭收押，檢察官從查扣的手機中發現，4月24日檢調展開搜索調查前一晚，林岳賢在外聽到風聲，透過LINE貼出「明天檢調搜索，不可靠消息來源」或「明天檢調搜索」等語到群組或傳給個人，涉嫌洩露搜索等偵查秘密。

宜蘭地檢署分案偵辦，今天指揮法務部調查局北部地區機動工作站，搜索林岳賢住居所等共9處，並通知包括林明昌及林岳賢父子等共4人到案說明。

林明昌以證人的身分前往調查局說明。據了解，林明昌去年當時不在國內，未讀群組簡訊，亦不清楚此事，他在說明後上午近11時被請回。