鍾文智炒股遭黑吃黑 南港分局督察組長助查個資討債 遭調查局搜索

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

「鮑魚達人」鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7000萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，台北地檢署查出，信義分局三張犂派出所副所長李俊良疑收賄710萬，幫鍾文智免向派出所報到，去年聲押李俊良獲准；檢察官陳雅詩又查出，鍾文智曾遭黑吃黑，透過南港分局督察組長李新民、南港派出所副所長黃梓翔查詢個資討債，今天指揮調查局搜索約談2人到案，漏夜偵訊。

檢方同步提訊與鍾文智在押的司機葉仲清，釐清葉仲清是否充當鍾文智白手套送錢給警察，案情不排除向上延燒。

鍾文智於2021至2023年間，因炒股被法院裁定天價交保，規定每周向福德派出所報到3次，但他被限制住居期間，不僅沒按時前往福德派出所簽到，反而透過警界有力人士「項哥」結識時任副所長李俊良，由李俊良護航偽造簽到紀錄，李俊良去年平調三張犁派出所後，請託找福德派出所前後任副所長古志銘、梁思強幫忙「關照」鍾文智，檢方去年搜索約談18人到案。

調查局清查發現，鍾文智曾委託友人投資康有–KY股票，沒想到黑吃黑A走數千萬元，鍾文智移心有不甘，透過李新民、黃梓翔幫忙查詢個資，再透過黑幫前往討債，專案小組根據相關金流，查出有員警收賄。

據了解，黃梓翔否認有收賄，李新民也稱跟鍾文智不熟，但專案小組發現，李新民妻子是某民代助理，交往關係複雜，對2人說詞持保留態度。

此外，檢調發現李俊良與鍾文智過從甚密，兩人不僅常吃飯飲宴，鍾文智甚至在福德所附近租用「私人會所」，提供李俊良等官警作為休息用途，不少官警曾受邀前往該處，顯有不正利益。

南港派出所副所長黃梓翔（右）涉查個資遭調查局約談。記者潘俊宏／攝影
南港分局督察組長李新民（左）涉查個資遭調查局約談。記者潘俊宏／攝影
鍾文智司機葉仲清（中）。記者潘俊宏/攝影

