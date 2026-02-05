快訊

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，智慧法院上月底裁定自本月1日起延押2個月，原以為只能在看守所過年，不料稍早合議庭裁定其中吳、戈2人各以300及200萬元交保，限制住居、出境、出海並實施科技監控。

檢方起訴，曾擔任台積電12廠良率部門工程師的陳男，離職後至台積電半導體製造設備供應商、東京威力科創公司行銷部門任職，卻不顧台積電各項機密資訊保護措施及供應商保密約定，為求在新東家東京威力有所表現，屢次利用與吳、戈男等台積電在職員工舊日情誼，要求上述人等提供台積電核心秘密檔案，供陳男拍攝重製後，傳送給東京威力，用以檢討改進自身蝕刻機台。

後來因台積電發現上述涉案工程師對機密檔案有異常接觸，經內部調查後向檢方提告，檢察官經分析相關電磁紀錄及證物，認為3人涉及竊取攸關半導體產業命脈的國家核心關鍵技術，嚴重台灣國際競爭力，因此將3人起訴並求處重刑。

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，稍早裁定涉案工程師吳秉駿、弋一平交保並施以科技監控。圖／聯合報系資料照片
智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，稍早裁定涉案工程師吳秉駿、弋一平交保並施以科技監控。圖／聯合報系資料照片

相關新聞

歸亞蕾胞妹、退役少將被控共諜...國安法無罪確定 反滲透法撤銷發回

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂等4人，被控收受大陸資金拉攏退役將領...

影／ 與杜秉澄夫妻決裂 徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦日前因涉及詐騙、洗錢，經檢調起訴羈押後，目前交保候傳，杜秉澄日前現身法院，怒批徐...

幽靈連署罷免案扯出宜蘭縣議員涉洩密 林岳賢30萬元交保喊冤

檢調偵辦宜蘭幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，事過7個月後檢調進一步查出林明昌的兒子縣議員林岳賢在...

回家過年！台積電洩密案 工程師吳秉駿、弋一平2人交保加科技監控

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，智慧法院上月底裁定自本月1日...

他在北捷殺人影片留言「做了我想做的」 成留言犯恐嚇公眾罪第一人

去年12月19日傍晚北捷發生隨機殺人事件，唐姓保全當晚看見轉發「北車、中山站無差別刺人」影片，竟留言「真的有人做了我想做...

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

一名百歲人瑞與年齡相差40歲的看戶辦理結婚登記後，家屬在醫院外上演搶人大戰引發外界高度關注。知名律師李怡貞今（5）日針對一起涉及「8億遺產」的人瑞閃婚案連發兩文，表達強烈憤慨...

