回家過年！台積電洩密案 工程師吳秉駿、弋一平2人交保加科技監控

智慧財產及商業法院就台積電2奈米洩密案，檢方首波起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平3人，智慧法院上月底裁定自本月1日起延押2個月，原以為只能在看守所過年，不料稍早合議庭裁定其中吳、戈2人各以300及200萬元交保，限制住居、出境、出海並實施科技監控。

檢方起訴，曾擔任台積電12廠良率部門工程師的陳男，離職後至台積電半導體製造設備供應商、東京威力科創公司行銷部門任職，卻不顧台積電各項機密資訊保護措施及供應商保密約定，為求在新東家東京威力有所表現，屢次利用與吳、戈男等台積電在職員工舊日情誼，要求上述人等提供台積電核心秘密檔案，供陳男拍攝重製後，傳送給東京威力，用以檢討改進自身蝕刻機台。