他在北捷殺人影片留言「做了我想做的」 成留言犯恐嚇公眾罪第一人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園唐姓保全在發生北捷隨機殺人案後，在網友po文下留言「真的有人做了我想做的事情！」惹禍，桃園地院首度開庭，唐男坦承並認罪。記者陳恩惠／翻攝
去年12月19日傍晚北捷發生隨機殺人事件，唐姓保全當晚看見轉發「北車、中山站無差別刺人」影片，竟留言「真的有人做了我想做的事情！」被逮，成為全國因不當留言觸犯恐嚇公眾罪第一人，桃園地院今首開，唐男認罪說「想受到關注」，法官諭知三月開庭進入審理程序。

法官孫立婷完成人別訊問確認身分後，針對檢方起訴犯罪事實訊問唐男有無意見、是否認罪，唐男坦承犯案，表示蹭熱度留言只是想受到大家關注，沒有恐嚇的意思，沒想到會引起這麼大的騷動，也不清楚事情的嚴重性。

由於唐男於檢方偵查中，不僅沒有反省自己的不當留言引起大眾恐慌，反而試圖解釋，留言意指「想做阻止無差別殺人之人」，暗指是那位上前阻擋張文而壯烈犧牲的余家昶先生，飾詞狡辯的態度讓檢察官黃榮加氣炸，並建請法院從重量刑。

法官為此問他犯案動機？唐男回說「發文當時未經大腦，隨便留了那句」，事後有覺得語意怪怪的，於是趕快刪文，沒想到事情會那麼嚴重，當台中警方找上門時，立刻想到是那句不當留言觸法了，目前已經知錯。」

當法官詢問是否有證據要提出調查，有何意見，以及爭點就是待證「唐男的那句留言，是否真的有恐嚇公眾的意思」未找辯護律師的唐男對法官所說的法律術語完全陌生且聽不懂，法官見狀再次解釋一遍，讓唐男了解，全案將於三月再次開庭，將進入審理程序。

法官 恐嚇 隨機殺人事件
延伸閱讀

