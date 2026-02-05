快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

聽新聞
0:00 / 0:00

幽靈連署罷免案扯出宜蘭縣議員涉洩密 林岳賢30萬元交保喊冤

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

檢調偵辦宜蘭幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，事過7個月後檢調進一步查出林明昌的兒子縣議員林岳賢在檢調搜索前一天，在line群貼文「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語，今天以涉犯洩密罪調查約談林岳賢等人，地檢署訊後諭知林岳賢30萬元交保，續追是否有公務員洩密。

「天大的冤枉」，林岳賢下午被移送地檢署複訊時喊冤，被問到檢調動作是否選舉前的政治操作？他說，倒是沒有這麼覺得，也沒什麼事情，配合釐清案情，就這樣子而已。

國民黨宜蘭縣黨部與「滿城封宇」民團去年發動罷免民進黨立委陳俊宇，由於一階連署人數未達標，縣黨部人員涉嫌指示或偽造提議人名冊達到4000多份，宜蘭地檢署去年6月19日依個人資料保護法、刑法偽造私文書罪嫌起訴12人起訴。

事隔7個多月，檢調今天再度展開行動，搜索黨部主委林明昌及林岳賢縣議員的住處、辦公室，多人遭約談，下午林岳賢與吳姓男子被移送宜蘭地檢署複訊。

據了解，檢調去年全國各縣市偵辦搜索幽靈人口罷免案，風聲鶴唳，搜索國民黨宜蘭縣黨部搜索時間4月24日，林岳賢縣議員疑似在外聽到風聲，前一天在line群組貼出「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語，檢調根據這封簡訊查辦洩密罪，今天指揮北機組將林明昌父子等人帶走訊問。

宜蘭地檢署訊後，傍晚依非公務人員刑法洩密罪諭知林岳賢30萬元交保，後續追查是否有公務員在搜索前洩露搜索的消息給林岳賢。

縣議員林岳賢疑涉洩密罪，下午被移送地檢署複訊時喊「天大的冤枉」。記者戴永華／攝影
縣議員林岳賢疑涉洩密罪，下午被移送地檢署複訊時喊「天大的冤枉」。記者戴永華／攝影

宜蘭 檢調 罷免
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

宜蘭幽靈連署案扯出議員涉洩密？ 吳宗憲：坊間皆知要搜索縣黨部

家族line傳「不可靠消息…」宜蘭縣議員林岳賢涉罷免案洩密罪遭約談

陳怡君遭停權！北市黨部證實初選資料將退件 綠主委曝自行參選後果

確定獲民眾黨徵召選新北市長 黃國昌：在野合作秉持最大風度

相關新聞

歸亞蕾胞妹、退役少將被控共諜...國安法無罪確定 反滲透法撤銷發回

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂等4人，被控收受大陸資金拉攏退役將領...

影／ 與杜秉澄夫妻決裂 徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦日前因涉及詐騙、洗錢，經檢調起訴羈押後，目前交保候傳，杜秉澄日前現身法院，怒批徐...

幽靈連署罷免案扯出宜蘭縣議員涉洩密 林岳賢30萬元交保喊冤

檢調偵辦宜蘭幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，事過7個月後檢調進一步查出林明昌的兒子縣議員林岳賢在...

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

知名律師李怡貞今（5）日針對一起涉及「8億遺產」的百歲人瑞閃婚案連發兩文，表達強烈憤慨。一名高齡百歲人瑞，傳出與年齡相差40歲的對象辦理結婚登記，引發家屬與外界高度關注。

宜蘭幽靈連署案扯出議員涉洩密？ 吳宗憲：坊間皆知要搜索縣黨部

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，如今傳出案外案！林明昌的兒子林岳賢議員疑在去年4月檢調搜...

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄成立水房，以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢近2300萬元，一審判杜、劉女各15年、10年徒刑，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。