幽靈連署罷免案扯出宜蘭縣議員涉洩密 林岳賢30萬元交保喊冤

檢調偵辦宜蘭幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，事過7個月後檢調進一步查出林明昌的兒子縣議員林岳賢在檢調搜索前一天，在line群貼文「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語，今天以涉犯洩密罪調查約談林岳賢等人，地檢署訊後諭知林岳賢30萬元交保，續追是否有公務員洩密。

「天大的冤枉」，林岳賢下午被移送地檢署複訊時喊冤，被問到檢調動作是否選舉前的政治操作？他說，倒是沒有這麼覺得，也沒什麼事情，配合釐清案情，就這樣子而已。

國民黨宜蘭縣黨部與「滿城封宇」民團去年發動罷免民進黨立委陳俊宇，由於一階連署人數未達標，縣黨部人員涉嫌指示或偽造提議人名冊達到4000多份，宜蘭地檢署去年6月19日依個人資料保護法、刑法偽造私文書罪嫌起訴12人起訴。

事隔7個多月，檢調今天再度展開行動，搜索黨部主委林明昌及林岳賢縣議員的住處、辦公室，多人遭約談，下午林岳賢與吳姓男子被移送宜蘭地檢署複訊。

據了解，檢調去年全國各縣市偵辦搜索幽靈人口罷免案，風聲鶴唳，搜索國民黨宜蘭縣黨部搜索時間4月24日，林岳賢縣議員疑似在外聽到風聲，前一天在line群組貼出「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語，檢調根據這封簡訊查辦洩密罪，今天指揮北機組將林明昌父子等人帶走訊問。

宜蘭地檢署訊後，傍晚依非公務人員刑法洩密罪諭知林岳賢30萬元交保，後續追查是否有公務員在搜索前洩露搜索的消息給林岳賢。