身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

老者示意圖。圖／Ingimage

一名百歲人瑞與年齡相差40歲的看戶辦理結婚登記後，家屬在醫院外上演搶人大戰引發外界高度關注。知名律師李怡貞今（5）日針對一起涉及「8億遺產」的人瑞閃婚案連發兩文，表達強烈憤慨，她質疑，如此懸殊的年齡組合與健康狀況，相關單位與證人把關失靈，直呼「超可惡」。不過，另位律師黃柏榮則點出了殘酷的法律現實。

李怡貞於臉書質疑戶政體系與證人的角色，她納悶表示，戶政人員看到相差40歲的組合，難道不用詢問就直接登記？她更痛批結婚登記所需的兩位證人「有良心嗎？」，她提醒該人瑞家屬必須與時間賽跑，盡快進行各項法律程序，因為「8億財產已經掉一半到外人口袋了」。

隨後，針對網路出現指責子孫或幫戶政說話的聲量，中山區戶政事務所工作人員則表示，當初辦理結婚登記時，王姓人瑞臨櫃應答正常，符合登記規定，因此依法受理。

李怡貞再度發文怒批，直言「8億人瑞絕對是被盯上」，並指出「子孫不把阿公搶走，現在早就被叫黑長車白布條來躺著載走了」。她強調，「100歲的人要離婚才沒問題，活到老還要結婚超級有問題」，認為這是基本常識。

同時，另一位律師黃柏榮有不同見解，他認為眾人喊著要「保護長輩」，卻忽略了核心關鍵是，長者當下是否具備「意思能力」。在法律上，年齡並非結婚的阻礙，只要未經法院裁定「監護宣告」，102歲與28歲同樣擁有合法的行為能力。他直言，戶政機關僅進行形式審查，該筆結婚登記在法律上屬「完全有效」，家屬若想推翻，必須承擔極高的舉證責任，透過醫療鑑定證明長輩登記當下根本無法理解結婚意義，而這在實務上門檻極高。

此外，對於家屬在醫院強行搶人的舉動，黃柏榮警示這在法律上非常危險。他指出，在婚姻未被判定無效前，該名看護在法律身分上是「配偶」，其法律地位高於10名子女，這也是警方難以介入的主因。家屬一邊指控看護，一邊卻可能因強行帶走長輩而觸犯強制罪或妨害自由。這番論點點出了殘酷的法律現實。